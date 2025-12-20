A Natale si programma l’estate in spiaggia 

Presto anche le spiagge e i litorali del territorio di Iglesias potranno essere a misura del disabile ed ospitare in modo accogliente e funzionale davvero tutti. È l’obbiettivo dell’importante progetto presentato dalla amministrazione comunale, e in particolare dal vicesindaco, Francesco Melis, nel corso di un incontro che si è tenuto in Comune con l’associazione “Sardegna accessibile”.

Le novità

Il progetto contempla la realizzazione di passerelle, servizi dedicati alle persone con disabilità, e una maggiore attenzione alla fruibilità degli spazi. Gli interventi programmati sono dedicati alla eliminazione di tutte le barriere architettoniche. Le opere previste il litorale di Portu Banda a Nebida, e il litorale di Masua. Nel dettaglio. Sul litorale di Portu Banda verrà realizzata una passerella per la discesa al mare dal parcheggio auto sino alla scalinata di accesso alla spiaggia. Antiscivolo, infissi al terreno e amovibili realizzati in legno, compresi i corrimano, parapetti e protezioni laterali. Saranno inoltre rese disponibili due sedie disabili, tipologia Job. Sul litorale di Masua, verrà realizzata una passerella di discesa al mare dal parcheggio disabili sino alla spiaggia, seguendo l’attuale percorso. Anche qui stesso programma con antiscivolo, infissi al terreno e amovibili, realizzati in legno, compresi parapetti e corrimano, protezioni laterali. Non solo. Verrà anche creata una piattaforma attrezzata per la sosta, circa 30 metri quadrati con quattro ombrelloni e otto lettini. Anche a Masua saranno disponibili due sedie disabili Job. Il finanziamento è regionale e ammonta a 62.500 euro.

I destinatari

Un progetto all’insegna dell’inclusione come ha spiegato il vicesindaco, Francesco Melis: «Il progetto nasce dall’ascolto e dalla condivisione delle problematiche prospettate dalle persone con disabilità, rendere le nostre spiagge accessibili non è soltanto una scelta amministrativa ma un autentico dovere civico. Abbiamo ricevuto operatori del settore, cittadini, e associazioni e da questo lavoro - ha sottolineato il vicesindaco - dettagliato e attento alle esigenze di tutti, è nato questo progetto. Realizziamo quello che è un diritto, non un favore». L'associazione Sardegna accessibile col suo presidente Luigi Bacchis è soddisfatta: «Hanno accolto le nostre richieste per rendere accessibile le spiagge a coloro che hanno problemi motori e a tutte le persone con disabilità. Da anni stiamo portando avanti la nostra battaglia col presidente Massimo Pisano e abbiamo trovato disponibilità e sensibilità». I lavori prenderanno il via a marzo del 2026 per essere pronti ad aprire i battenti entro l’estate.

