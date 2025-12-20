VaiOnline
Iglesias.
21 dicembre 2025 alle 00:31

A Natale si programma l’estate in spiaggia 

Il Comune gioca d’anticipo: litorali accessibili a tutti entro l’estate 2026 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Presto anche le spiagge e i litorali del territorio di Iglesias potranno essere a misura del disabile ed ospitare in modo accogliente e funzionale davvero tutti. È l’obbiettivo dell’importante progetto presentato dalla amministrazione comunale, e in particolare dal vicesindaco, Francesco Melis, nel corso di un incontro che si è tenuto in Comune con l’associazione “Sardegna accessibile”.

Le novità

Il progetto contempla la realizzazione di passerelle, servizi dedicati alle persone con disabilità, e una maggiore attenzione alla fruibilità degli spazi. Gli interventi programmati sono dedicati alla eliminazione di tutte le barriere architettoniche. Le opere previste il litorale di Portu Banda a Nebida, e il litorale di Masua. Nel dettaglio. Sul litorale di Portu Banda verrà realizzata una passerella per la discesa al mare dal parcheggio auto sino alla scalinata di accesso alla spiaggia. Antiscivolo, infissi al terreno e amovibili realizzati in legno, compresi i corrimano, parapetti e protezioni laterali. Saranno inoltre rese disponibili due sedie disabili, tipologia Job. Sul litorale di Masua, verrà realizzata una passerella di discesa al mare dal parcheggio disabili sino alla spiaggia, seguendo l’attuale percorso. Anche qui stesso programma con antiscivolo, infissi al terreno e amovibili, realizzati in legno, compresi parapetti e corrimano, protezioni laterali. Non solo. Verrà anche creata una piattaforma attrezzata per la sosta, circa 30 metri quadrati con quattro ombrelloni e otto lettini. Anche a Masua saranno disponibili due sedie disabili Job. Il finanziamento è regionale e ammonta a 62.500 euro.

I destinatari
Un progetto all’insegna dell’inclusione come ha spiegato il vicesindaco, Francesco Melis: «Il progetto nasce dall’ascolto e dalla condivisione delle problematiche prospettate dalle persone con disabilità, rendere le nostre spiagge accessibili non è soltanto una scelta amministrativa ma un autentico dovere civico. Abbiamo ricevuto operatori del settore, cittadini, e associazioni e da questo lavoro - ha sottolineato il vicesindaco - dettagliato e attento alle esigenze di tutti, è nato questo progetto. Realizziamo quello che è un diritto, non un favore». L'associazione Sardegna accessibile col suo presidente Luigi Bacchis è soddisfatta: «Hanno accolto le nostre richieste per rendere accessibile le spiagge a coloro che hanno problemi motori e a tutte le persone con disabilità. Da anni stiamo portando avanti la nostra battaglia col presidente Massimo Pisano e abbiamo trovato disponibilità e sensibilità». I lavori prenderanno il via a marzo del 2026 per essere pronti ad aprire i battenti entro l’estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

E il conto sale ancora di più se si considerano tutte le opere finanziate col Pnrr

Con la privatizzazione di Sogaer un regalo da 250 milioni di euro

Le strutture di Cagliari, Olbia e Alghero hanno un’alta qualità  grazie ai soldi pubblici spesi nel tempo da Regione e Stato 
Al. Car.
Il caso

«Caro Papa Leone, se vieni a trovarci sistemano le docce»

Il cappellano don Gabriele Liriti: «Sono giornate molto difficili» 
Francesco Pintore
Il caso

Mafiosi a Nuoro, Provincia e Comuni pronti alla rivolta

Il presidente Ciccolini: scelta inaccettabile E il sindaco di Gavoi lancia un comitato 
Giorgio Ignazio Onano
L’operazione

Eroina e coca: undici arresti per la droga delle feste

Il colpo allo spaccio: sequestri della Polizia a Cagliari, Pula, Selargius e Quartucciu 
Matteo Vercelli
Cultura

Le opere di Liliana Cano colorano Oliena

Dai murales ai dipinti conservati nelle chiese, itinerario d’arte nel paese che la accolse 
Giovanna Pittalis
La festa

Una storia d’amore lunga 72 anni

Selargius, una vita insieme: «Il segreto? Rispettare le scelte dell’altro»  
Federica Lai
Accoglienza

Le comunità straniere incontrano la Chiesa: «Un Natale di speranza»

Dall’Ucraina alle Filippine: le storie di chi ha trovato nell’Isola una nuova casa  
Alessandra Ragas
La storia

«Dal 1995 in edicola, ora passo la mano a mia figlia Maura»

Rossella Scamutzi: così ho visto il paese cambiare sotto i miei occhi 
Ignazio Pillosu
Legge di bilancio

La manovra c’è. Giorgetti: non lascio

Dopo il caos arriva la versione definitiva, ora il rebus è l’aiuto a Kiev 
Il caso

Delitto di Garlasco, il Ris di Cagliari a caccia della verità

Una relazione lunga 300 pagine per riscrivere la scena del crimine  
Marco Noce