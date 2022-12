A Natale non si trovano voli «Le compagnie diano risposte»  

«Dobbiamo affrontare insieme la grave situazione sul caro-biglietti e la mancanza di voli durante le feste», sottolinea Deidda. «Mi sono appellato pubblicamente ai vettori, per venire incontro alle esigenze della Sardegna, ci sono interlocuzioni frequenti soprattutto con Ita, ma c’è la difficoltà di reperire aeromobili. Tutto il sistema del trasporto aereo nazionale ha problemi, e per la Sardegna dobbiamo pensare a un sistema che coniughi la necessità di garantire i collegamenti con il libero mercato».

«Siamo in emergenza, stiamo prendendo contatti con tutte le compagnie per far aumentare il numero di collegamenti. Hanno aggiunto qualcosa sulla Linate-Olbia, adesso cerchiamo di ottenere altrettanto su Fiumicino-Cagliari». Salvatore Deidda, deputato di FdI e presidente della commissione Trasporti della Camera, ieri ha incontrato il neo assessore regionale Antonio Moro, per lavorare assieme alla sollecitazione ai vettori, e iniziare a costruire una strategia comune per un nuovo modello di continuità territoriale.

«Scrivo da Milano, in un periodo che dovrebbe essere magico, ma che io non riesco a sentire tale perché non avrò la possibilità di raggiungere casa, in Sardegna, durante le feste. Da qualche settimana, quindi esattamente più di un mese prima, non è possibile acquistare biglietti nella settimana di Natale. La trovo una cosa triste e assurda, in quattro anni che io e il mio compagno siamo fuori, è la prima volta che viviamo una situazione simile». Così una lettera al giornale, una tra le tantissime segnalazioni di questi giorni che raccontano di voli, pochi e sold out.

«Scrivo da Milano, in un periodo che dovrebbe essere magico, ma che io non riesco a sentire tale perché non avrò la possibilità di raggiungere casa, in Sardegna, durante le feste. Da qualche settimana, quindi esattamente più di un mese prima, non è possibile acquistare biglietti nella settimana di Natale. La trovo una cosa triste e assurda, in quattro anni che io e il mio compagno siamo fuori, è la prima volta che viviamo una situazione simile». Così una lettera al giornale, una tra le tantissime segnalazioni di questi giorni che raccontano di voli, pochi e sold out.

La strategia

«Siamo in emergenza, stiamo prendendo contatti con tutte le compagnie per far aumentare il numero di collegamenti. Hanno aggiunto qualcosa sulla Linate-Olbia, adesso cerchiamo di ottenere altrettanto su Fiumicino-Cagliari». Salvatore Deidda, deputato di FdI e presidente della commissione Trasporti della Camera, ieri ha incontrato il neo assessore regionale Antonio Moro, per lavorare assieme alla sollecitazione ai vettori, e iniziare a costruire una strategia comune per un nuovo modello di continuità territoriale.

«Dobbiamo affrontare insieme la grave situazione sul caro-biglietti e la mancanza di voli durante le feste», sottolinea Deidda. «Mi sono appellato pubblicamente ai vettori, per venire incontro alle esigenze della Sardegna, ci sono interlocuzioni frequenti soprattutto con Ita, ma c’è la difficoltà di reperire aeromobili. Tutto il sistema del trasporto aereo nazionale ha problemi, e per la Sardegna dobbiamo pensare a un sistema che coniughi la necessità di garantire i collegamenti con il libero mercato».

La mobilitazione

Giovedì, in un’intervista su L’Unione Sarda, l’assessore Moro ha spiegato che «c’è bisogno di una mobilitazione unitaria che coinvolga tutte le componenti politiche, sociali, imprenditoriali dell’Isola e che, con il sostegno del Governo, ci possa dare maggiore forza davanti alle istituzioni europee. Dai parlamentari sardi può arrivare quella spinta decisiva perché l’Europa ci riconosca, non solo a parole, le giuste compensazioni agli svantaggi strutturali permanenti causati dall’insularità».

E Deidda risponde: «C’è la volontà di fare fronte comune, riscontrata in tutti i partiti e nei loro rappresentanti in commissione, anche con la collega di Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra e con il Pd abbiamo avviato un’indagine conoscitiva e chiameremo in audizione gli esperti delle Università, che hanno già delle proposte per realizzare un modello equilibrato. Un dialogo con Bruxelles è possibile, e c’è anche l’impegno del Governo».

L’interrogazione

Interviene Francesca Ghirra: «Ricevo moltissime mail di emigrati, disperati perché non riescono a rientrare a casa per Natale, tra prezzi folli e voli che non si trovano. Ita e Volotea, che gestiscono la continuità aerea senza oneri di servizio pubblico, hanno progressivamente ridotto la frequenza delle tratte, aumentando al contempo le tariffe per i non residenti. Ho fatto un’interrogazione al ministro, per chiedere come intende affrontare l’emergenza ma anche per invocare un cambio di passo: il nuovo bando pubblicato dalla Regione non supererà le attuali problematiche perché ripropone le stesse criticità del modello ora in vigore. Serve un’altra continuità, la nota positiva è che c’è una grande collaborazione tra parlamentari sardi su questo tema».

Il confronto

Dice Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia: «Ora l’Unione Europea ascolti la Sardegna. Il confronto con Bruxelles deve avvenire sul piano politico perché le norme comunitarie vigenti prevedono già tutto ciò che è necessario per varare un modello adeguato al diritto alla mobilità dei sardi e a creare un vero e proprio “ponte” aereo per le persone e le merci. L’ostacolo è rappresentato dalle interpretazioni restrittive dei burocrati europei, che tradiscono le stesse disposizioni Ue. Si deve pretendere il ripristino della tariffa unica, che noi abbiamo varato nel 2013, e questa conquista è il punto da cui ripartire per impostare una battaglia unitaria con lo schieramento di tutti i livelli istituzionali».

Dal Consiglio

Il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi è pronto a partecipare alla battaglia unitaria, «a condizione che si perseguano obiettivi raggiungibili. Possiamo costruire un “sistema sardo”, prendendo esempio da ciò che di buono hanno fatto gli altri, ma con elementi peculiari della nostra terra, diversa dalle altre realtà. Inoltre, sulla continuità bisogna investire risorse, avevo già chiesto che i 40 milioni di compensazioni a cui le compagnie hanno rinunciato, fossero utilizzati per ampliare la platea dei beneficiari, per esempio studenti e emigrati. Ma non è stato fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata