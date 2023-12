A Natale la Caritas è la casa dei poveri 

La mensa al Centro Caritas è diventata casa dei poveri. La rete cittadina della solidarietà si è attivata per stare accanto a bisognosi e persone in difficoltà nei giorni di festa. Un Natale che ha ritrovato così il suo spirito più autentico a fianco degli ultimi. La Caritas diocesana, diretta da don Giorgio Cabras, ha organizzato il pranzo in occasione della Natività per una sessantina di persone, quasi tutte ospiti abituali della struttura di via Monsignor Virgilio. Una tavola imbandita e quel senso di carità comune dei fedeli della diocesi di Lanusei che si sono ritrovati a servire il pranzo di Natale a persone in difficoltà, emarginate e sole. Portatori sani di messaggi di speranza che hanno servito i piatti della tradizione, tra culurgionis e agnello arrosto. I volontari hanno preparato un menù che potesse cogliere tutte le esigenze dei commensali, per dare maggiormente un segno d’unità. Per prima cosa hanno fatto accoglienza con le famiglie e un gruppo di persone si è occupato di accompagnare tutti a tavola. Alcuni benefattori, dopo aver lavorato, si sono seduti a mangiare assieme ai commensali, anche per scambiare due parole e stare vicini a chi soffre il dramma della solitudine. Ma Natale per la Chiesa d’Ogliastra non è solo tavole imbandite. C'è chi ha perso il lavoro, la casa, la speranza. La solidarietà sotto l'albero ha offerto calore anche nei giorni precedenti la Natività con la distribuzione di 9 tonnellate di cibo raccolto nell’ambito dell’iniziativa Miracolo di Natale. (ro. se.)

