A Natale i pattini sul ghiaccio  

Con le temperature estive non è facile pensare che fra un mese e mezzo sarà Natale. Eppure l’atmosfera delle feste è già nell’aria e qualche commerciante ha cominciato ad addobbare le vetrine dei negozi del centro. Un modo per provare a rianimare il commercio in sofferenza, con le vendite paralizzate proprio a causa del caldo fuori stagione. Aspettando l’albero e i mercatini in piazza del multipiano, oltre alle luminarie che potrebbero essere accese già per Sant’Andrea, a Tortolì si scaldano i motori dell’organizzazione. Quest’anno il Comune e le associazioni si preparano alle festività in anticipo rispetto agli scorsi anni, con un’offerta sorprendente.

La novità

È la grande novità delle prossime festività natalizie. Ed è particolarmente suggestiva. Si tratta della pista per pattinare sul ghiaccio (sintetico) che verrà posizionata nel piazzale del multipiano, convertito per un mese nel quartier generale della Pro loco Rocce Rosse. Un circuito intorno al quale si svilupperanno tutti gli intrattenimenti organizzati dall’associazione turistica presieduta da Fabrizio Palmas.

La pista sarà inaugurata il 6 dicembre e verrà mantenuta fino al 7 gennaio, giorno in cui sarà smontata. «L’idea - annuncia il presidente Palmas - è tenerla aperta quasi tutti i giorni. Poi, quando le scuole chiuderanno per le vacanze natalizie, apriremo già dal mattino». La proposta della Pro Loco Rocce Rosse ha trovato condivisione tra gli amministratori che in sede di Giunta l’hanno valutata come «rilevante valore aggiunto nell’interesse dei cittadini e dell’intera comunità».

Il contributo che verrà destinato all’associazione fondata nell’estate 2022 sarà di 15 mila euro e sono fondi provenienti dal progetto “Natale nel cuore della Sardegna 2023” promosso dalla Camera di commercio di Nuoro.

La piazza ribolle

Sono i giorni dell’Avvento, quelli in cui l’attesa del Natale porta in tanti piccoli borghi e nelle grandi città quell’atmosfera irripetibile in altri periodi dell’anno. Mercatini, villaggi natalizi, eventi e degustazioni riempiono le strade, i cortili e le piazze. Tutte le iniziative Pro Loco si concentreranno nel multipiano: qui verranno allestiti anche un albero di Natale, giochi per bambini e i vari mercatini con artigiani e hobbisti. Sarà la stessa piazza a ospitare il concerto di fine anno.

