A Natale i doni per i detenuti e la colletta alimentare 

Quest’anno il Natale è sinonimo di solidarietà. Diverse le iniziative che sono state avviate dal Comune, dalla parrocchia e dalle associazioni. È partita la colletta alimentare proposta dall’amministrazione da fare negli esercizi commerciali del paese per sostenere le persone della comunità che si trovano in difficoltà. Uno sguardo ai più bisognosi anche da parte della parrocchia San Saturnino e in particolare dalla Caritas che ha organizzato una raccolta di indumenti intimi maschili nuovi, pigiami, calze, asciugamani, da destinare ai detenuti della colonia penale. I doni potranno essere portati in chiesa e deposti ai piedi dell’albero di Natale che è stato allestito nella cappella del Sacro Cuore. Un invito anche ai bambini a donare un giocattolo per i figli dei detenuti. Ma ai piedi di quell’albero potranno essere portati altri doni per chi ha bisogno. La vigilia dell’Epifania, tutti i regali saranno raccolti e consegnati a don Aldo Carcangiu cappellano del carcere.

Fervono i preparativi invece nella comunità San Saturnino dove gli ospiti hanno allestito un angolo per Babbo Natale con tanto di caminetto e poltrona per la tombolata del 26 dicembre e per la visita dei bambini il 29 mattina. Intanto gli anziani hanno già ricevuto i volontari della Croce Verde e arriveranno anche i carabinieri in pensione a portare il panettone, mentre il 27 verrà celebrata la messa di Natale.

