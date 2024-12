A Natale case, chiese e auto con effetti speciali 

Luci di ogni colore, effetti speciali, scenografie spettacolari, addobbi, spesso installazioni artistiche, altre volte allestimenti che spiazzano. In ogni caso non lasciano indifferenti le tante iniziative che animano tantissimi paesi della provincia di Cagliari, del Medio Campidano e del Sulcis.

Senorbi

In tanti addirittura arrivano in pullman a Senorbì per assistere allo spettacolo della casa natalizia allestita dall’imprenditore Ignazio Spiga e per ammirare (e ancora meglio fotografare) la villetta illuminata a festa di via Margotti, in pieno centro storico. «L’obiettivo è sempre lo stesso – sottolinea Spiga – regalare un po’ di luce e gioia soprattutto ai tanti bambini che vivono con vero trasporto questa ricorrenza». La casa dalle oltre 50 mila luci sarà meta di pellegrinaggio sino al termine delle festività.

Assemini

«Addobbo casa perché voglio diffondere felicità e donare leggerezza». Sorride Emanuela Pili, che dal 2020 ha iniziato allestendo per le feste la casa dei genitori in via Sardegna ad Assemini: «Babbo stava male e così ho pensato di fargli trovare una casa illuminata rosso-blu perché lui era un gran tifoso del Cagliari». Da lì è diventata una tradizione amata soprattutto dai bambini: «Attendono trepidanti di poter imbucare le letterine nella cassettina degli elfi di Babbo Natale».

Decimomannu

Anche a Decimomannu, in via Sebastiano Satta, ogni anno una casa si riempie di addobbi natalizi un po’ meno consueti: il pupazzo del Grinch accoglie i visitatori, circondato da un Babbo Natale sulla mongolfiera, dolcetti giganti e una simpatica renna pupazzo.

Ussana

A Ussana, Manuela Lai, insieme al marito Marco Zanda, ha ricreato il villaggio natalizio nella sua grande villa. «Ho sempre amato le feste, fin da bambina mio papà mi ha trasmesso questa passione per il Natale. Il mio sogno era quello di avere una casa grande da addobbare con tante luci» racconta Manuela Lai che ogni giorno dalle 17 accoglie i tanti bambini e adulti che, tra un sorriso e una lacrima di gioia la ringraziano per far rivivere, seppur per una sera, la vera aria natalizia. «Sentirci dire dagli adulti che il villaggio ha risvegliato in loro quella magia del Natale che si è persa, ci ripaga di tutti gli sforzi che ogni anno facciamo. Per me è una missione, e lo faccio soprattutto in memoria di mio padre che mi ha trasmesso questo amore per il Natale».

Marmilla

A Furtei un albero addobbato posto al centro della piazza IV Novembre, di qualche metro, precede la gioielleria dai proprietari guarnita a festa, colma di lucine dorate che sormontano le 5 serrande dello stabile. A Siddi nella facciata della parrocchia Visitazione di Maria Vergine, all’accensione delle luci cittadine, compare la proiezione colorata della scena della natività, alta oltre 5 metri. E a Gesturi sta per essere posizionato un albero realizzato con tessere prodotte all’uncinetto da un numeroso gruppo di donne del paese.

Cortoghiana

A Cortoghiana può ammirare le bellissime case di Alessandra Masala e della vicina Agnese Melis in via delle Ginestre, illuminate con circa 30 mila lucette. Per prepararle ci hanno impiegato un mese.

Sanluri

Ha già acceso le luci di Natale da qualche giorno anche Sandra Usai nella sua casa di via Mazzini a Sanluri. Dopo il successo degli addobbi proposti per Halloween, ecco alberi da decorare e pupazzi di neve all’ingresso. «È un modo di fare festa insieme».

Guspini

La proposta più sorprendente a Guspini, dove Fabio Lampis, 24 anni, da qualche giorno gira nelle strade del paese con la sua vettura, una Fiat Panda, addobbata a festa. Lampis lavora in un'azienda di bovini di Sa Zeppara. Per creare un po’ di allegria e smorzare le serate noiose e malinconiche ha trasformato la sua auto con luminarie mobili. «Mi sono apparsi video di auto illuminate a festa su Tik Tok – dice Fabio - da qui l'idea di preparare la Panda» E alla sera non soltanto i bambini, ma anche gli adulti vogliono uscire per strada a vedere l’utilitaria di Babbo Natale. (sev. sir.; sa. sa.; y. m.; g. g. s.; f. m.; s. r.; m. s.)

