A Napoli si sogna entusiasmo a mille 

Napoli. La possibile festa per il titolo si avvicina, ma per ora i napoletani celebrano già la squadra azzurra, con le grandi sagome della formazione titolare apparse sulle scale dei Quartieri Spagnoli. Un onore all’ottava vittoria consecutiva ottenuta a Empoli, una ovazione alla squadra che sta mostrando la maturità per dominare davvero la serie A, chiudendo la 24ª giornata con 18 punti di vantaggio sull’Inter, seconda in classifica, sconfitta a Bologna.

Mancano 14 giornate alla fine del campionato e il sogno del terzo titolo prende sempre più forma. In Vico Colonne a Cariati, ai Quartieri Spagnoli, sono spuntate le 11 sagome dei titolari azzurri, con di lato Luciano Spalletti da una parte e Aurelio De Laurentiis dall’altra. È sbocciato sui social, diventando in poche ore un nuovo obiettivo di pellegrinaggio dei partenopei ma anche dei tanti turisti che già da tempo visitano Piazzetta Maradona, a 50 metri di distanza dalle nuove sagome. La festa si comincia a respirare. Dopo il Carnevale con i bimbi vestiti con la mascherina di Osimhen, una pasticceria di Scampia ha presentato in vetrina una torta al cioccolato con la mascherina dell’attaccante nigeriano, ormai diventata simbolo di questo Napoli. I calciatori azzurri si godono sui social l’emozione della città e ieri si sono riposati, prima di riprendere oggi la preparazione per la sfida di venerdì sera contro la Lazio al Maradona che si annuncia pieno. Il Napoli vuole vincere, sapendo che se rimanesse intatto il vantaggio di 18 punti si potrebbe essere matematicamente campioni già alla 33ª giornata vincendo la trasferta di Udine.

