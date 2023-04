A Napoli è pronta la grande festa 

Lo scudetto annunciato sta per materializzarsi e a Napoli si prepara una festa indimenticabile. Sembra quasi il set di un film di De Laurentiis, con gli effetti speciali in allestimento. Ai partenopei servono tre punti nel derby con la Salernitana (che però non ci tiene a fare l'agnello sacrificale, sia per motivi di rivalità che di classifica) e una “non vittoria” della Lazio in casa dell'Inter. Per apparecchiare la festa, adducendo motivi di ordine pubblico, è stato stravolto il calendario (al Maradona si gioca alle 15 di domani, con 24 ore di slittamento) creando un precedente che sta suscitando i malumori di molti club. Se le condizioni scudetto non si avvereranno la festa sarà rimandata a giovedì prossimo, con lo spostamento di 48 ore di Udinese-Napoli. Ma tutto questo contorno preoccupa marginalmente Spalletti, pronto ad agguantare il suo primo, meritato scudetto italiano.

Giornata decisiva

Sarà comunque una festa che il Napoli vuole assaporare fino in fondo con i suoi protagonisti: da Kim a Zielinski, da capitan Di Lorenzo a Lobotka e, soprattutto, da Osimhen a Kvara. In palio c'è l'ufficialità, con largo anticipo, del terzo scudetto, a 33 anni dall'ultimo. E sarà il primo senza Maradona. La trentaduesima giornata presenta due sfide dirette, sulla direttrice Roma-Milano (con replica anche nel prossimo fine settimana), basilari per la volata Champions, che riguarda anche Juventus e Atalanta, che avranno comunque incontri di tutto riguardo. Maurizio Sarri vuole fare un passo poderoso verso la qualificazione che tornerebbe di nuovo in gioco solo in caso di sconfitta, anche a costo di rimandare la festa della sua ex squadra. La Lazio schiera dall'inizio Immobile, conta sulla sua difesa di ferro e testa i progressi dell'Inter, pavida in campionato, irresistibile nelle coppe.

Il piano sicurezza

Perché arrivi la certezza matematica della conquista del primo posto, dunque, è necessario che la Lazio non vinca a San Siro con l'Inter e che subito dopo il Napoli batta la Salernitana al Maradona. Ma il doversi realizzare entrambe queste circostanze, che non è per nulla scontato, sembra non alimentare alcun dubbio tra i tifosi che hanno ormai già da tempo avviato il conto alla rovescia. Spalletti, che oggi alle 15 parlerà in conferenza stampa per presentare la partita, invece sa bene che c'è ancora un ostacolo da superare e che la Salernitana, impegnata nella lotta per non retrocedere, venderà assai cara la pelle. Ieri il tecnico ha definito con la squadra la preparazione tattica della partita. La formazione - assenti ancora gli infortunati Mario Rui e Politano - è già decisa. Giocheranno i titolarissimi, mai come in questo caso c'è bisogno di loro. In città c'è qualche perplessità sul piano sicurezza messo a punto dal Comune e dalle forze dell'ordine che a molti è sembrato un po' eccessivo e troppo rigido, considerato anche che nulla di particolare fu invece predisposto all'epoca delle due precedenti feste scudetto, nel 1987 e nel 1990, e che in quelle circostanze non accadde nulla di tragico, né di particolarmente pericoloso. Il dispositivo prevede che dalle 12 di domenica e fino alle 4 del mattino successivo un'amplissima fascia della città, da Fuorigrotta al centro storico, sia inibita alla circolazione dei veicoli.