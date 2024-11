A Napoli è Atalanta-show 

Napoli 0

Atalanta 3

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (31' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour (16' st Ngonge), MacTominay; Politano (16' st Raspadori), Lukaku (31' st Simeone), Kvaratskhelia (25' st Neres). In panchina Caprile, Contini, Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Zerbin. All. Conte.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (25' st Kossounou); Zappacosta (37' st Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (37' st Brescianini), Lookman (31' st Retegui); De Ketelaere (31' st Samardzic). In panchina Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Palestra, Cuadrado, Sulemana, Zaniolo. All. Gasperini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Reti: nel pt 9' e 30' Lookman; nel st 47' Retegui.

Note: angoli 4-3 per il Napoli. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Kolasinac, Retegui.

Napoli. L'Atalanta targata Lookman affonda la capolista al Maradona e conferma il suo ruolo di assoluta protagonista. Nella sfida tra il miglior attacco e la miglior difesa finisce per prevalere nettamente la squadra di Gasperini grazie a una doppietta nel primo tempo del suo attaccante nigeriano. Il Napoli, in uno stadio gremito, è costretto a cedere di fronte alla superiorità dell'avversaria e alla propria incapacità di incidere in fase offensiva. Per la squadra di Conte c'è anche la novità di un’inusuale fragilità della difesa che rappresenta, alla vigilia di partite estremamente impegnative, una grana in più da gestire per l'allenatore il quale si dovrà confrontare anche con il problema Lukaku, apparso sempre più fuori partita.

Gasperini a sorpresa rinuncia a Retegui, il capocannoniere del campionato, e si affida a De Ketelaere come punta più avanzata, a sostegno del quale giocano Pasalic e Lookman. Anche Samardzic, uno degli uomini più in forma, viene tenuto inizialmente in panchina. Conte si affida ai suoi titolari con l'esclusione del convalescente Lobotka che viene come al solito sostituito in cabina di regia da Gilmour. L'Atalanta non offre punti di riferimento in area di rigore alla difesa del Napoli. De Ketelaere svaria su tutto il fronte offensivo e attira fuori dall'area di rigore Buongiorno, aprendo gli spazi e costringendo molto spesso Di Lorenzo a dover contrastare nell'uno contro uno un avversario difficile da contenere come Lookman.

Lo show

E proprio il nigeriano diventa nella prima frazione di gioco il protagonista assoluto della partita. Al 9' riceva il pallone sulla sinistra e insacca con un diagonale che manda il pallone dalla parte opposta. Dopo soli 2 minuti il Napoli potrebbe ristabilire la parità ma una conclusione di McTominay dall'interno dell'area di rigore finisce sul palo. Lukaku, marcato bene da Hien, non riesce mai a entrare nel vivo del gioco e della mancanza di un punto di riferimento concreto soffrono anche Kvaratskhelia, Politano e MacTominay che non riescono mai a trovarsi nella posizione giusta per concludere a rete. L'Atalanta ne approfitta e al 30' il duo De Ketelaere-Loookman si scatena: il belga serve il nigeriano, il suo tiro è solo deviato da Meret e finisce in rete.

Nella ripresa l'Atalanta amministra cercando di evitare pericoli, mentre il Napoli non è mai in grado di dare concretezza al suo gioco offensivo. Nel recupero Retegui sfrutta un passaggio da destra e con un tiro al volo fa centro, incremendanto il suo bottino personale in testa alla classifica dei cannonieri. L'Atalanta si avvicina sempre di più alla vetta del campionato.

