A Napoli c’è solo il Milan 

Napoli 0

Milan 4

Napoli (4-3-3) : Meret 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Kim 5.5 (35’ st Juan Jesus sv), Mario Rui 5.5; Anguissa 5, Lobotka 5.5 (22’ st Ndombelé 6), Zielinski 5.5 (22’ st Elmas 6); Politano 6 (22’ st Lozano 6), Simeone 5 (31’ st Raspadori 6), Kvaratskhelia 6.5. In panchina: Marfella, Gollini, Ostigard, Demme, Zedadka, Gaetano, Zerbin. Allenatore Spalletti 5.

Milan (4-2-3-1) : Maignan 6.5; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo 6; Bennacer 6.5 (38’ st Bakayoko sv), Tonali 7; Brahim Diaz 7.5 (12’ st Saelemaekers 7.5), Krunic 6 (38’ st De Ketelaere sv), Leao 8 (29’ st Rebic); Giroud 6 (29’ st Origi 6). In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Adli, Pobega, Vranckx. Allenatore Pioli 7.

Arbitro : Rapuano di Rimini 6.

Reti : 17’ pt Leao, 25’ pt Brahim Diaz; 14’ st Leao, 21’ st Saelemaekers.

Note : ammoniti Lobotka, Giroud, Krunic. Angoli: 10-4 per il Napoli. Recupero: 4’; 2’.

Napoli. Il primo atto della triplice sfida in 15 giorni tra Napoli e Milan finisce con il trionfo dei rossoneri che sbancano il “Maradona” con un risultato clamoroso. Un Milan stellare vince 4-0, imperversa e umilia la capolista, priva dell’infortunato Osimhen, che subisce una lezione inaspettata e un po’ preoccupante per Spalletti. Dall’inizio alla fine della partita c’è una sola squadra in campo, quella di Pioli. Il Napoli invece sembra stanco, atleticamente inferiore agli avversari e perfino stranamente privo di mordente e di motivazioni.

La partita

La squadra di Spalletti è sfilacciata, non c’è mai connessione tra i reparti, l’attacco, non solo per l’assenza di Osimhen, non è mai messo in condizione di creare problemi alla difesa del Milan. Il Napoli è nettamente superato a centrocampo dove il Milan soltanto teoricamente è sostenuto da due giocatori (Bennacer e Tonali). In realtà Krunic e anche Leao e Diaz, retrocedono fino alla linea della metà campo e anche oltre per creare densità e in maniera costante superiorità numerica. Allo sbilanciamento tattico in favore dei rossoneri si unisce anche l’approssimativo sostegno che Anguissa e Zielinski danno alla manovra degli azzurri. Lobotka troppo spesso si trova preso in mezzo e deve subire anche la marcatura a uomo di Bennacer che lo costringe a giocare sempre con più tocchi e inevitabilmente a rallentare la manovra del Napoli. Il Milan nella prima frazione di gioco fa fruttare con cinismo le buone occasioni che riesce a creare. È sempre Diaz a mettere lo scompiglio tra gli avversari.

La contestazione

Nella ripresa il Napoli si getta all’offensiva ma senza lucidità. L’atteggiamento della squadra di Spalletti apre inevitabilmente praterie al contropiede del Milan che va in gol una prima volta al 14’ con Leao. Al 21’ i rossoneri servono il poker con Saelemaekers che penetra centralmente nella difesa azzurra e batte Meret con un rasoterra. I tifosi sostengono la squadra ma contestano nel finale pesantemente con ripetuti cori ostili il presidente De Laurentiis. Il disaccordo con la società riguarda i prezzi dei biglietti delle partite, sia di campionato che di Champions League, ritenuti eccessivi. E poi c’è il problema del divieto di portare nello stadio bandiere e altri oggetti per il tifo, che però riguarda i responsabili dell’ordine pubblico e non il Calcio Napoli. In ogni caso il solco tra società e tifosi si fa sempre più profondo, proprio alla vigilia della doppia sfida di Champions con un avversario che ha dettato legge al “Maradona”.

