A muso duro contro la Glencore 

«Un Paese senza materie prime, che non produce, è un Paese morto», afferma la presidente della Regione, Alessandra Todde, durante la visita nello stabilimento della Portovesme srl. Todde è arrivata a Portovesme nel pomeriggio di ieri, assieme all’assessore Emanuele Cani, per incontrare sindacati e operai in agitazione. Ad accoglierli, nel piazzale della fabbrica, oltre duecento persone, in attesa di ricevere un supporto per mantenere vivo lo stabilimento: tre giorni fa l’azienda ha annunciato la chiusura della linea piombo.

Il confronto

La riunione nella saletta dello stabilimento con le parti sindacali non delude le aspettative: «Glencore non deve chiudere», dichiara Todde, pronta a dare battaglia accanto ai lavoratori. «Ho chiamato il ministro – aggiunge, sottintendendo Adolfo Urso (Industria e Made in Italy) – e ho fatto presente che questa è una situazione inaccettabile per la Sardegna. Abbiamo trascorso anni dicendo che dovevamo rifondare le politiche industriali, che le materie prime sono fondamentali e strategiche per l’Europa e vanno tutelate. Poi abbiamo delle produzioni strategiche come queste che stiamo abbandonando. Questa non è la strada giusta, il territorio ha già fatto tanti sacrifici per mantenere questo stabilimento». La presidente, con un comunicato, rincara la dose: «Sia chiaro, Glencore deve rispettare gli impegni sottoscritti. Faremo valere le nostre ragioni e non lasceremo soli i lavoratori in questa battaglia. Non permetteremo che il territorio venga calpestato, e non abbandoneremo le famiglie e il nostro futuro produttivo».

«Glencore – le fa eco Cani – ha disatteso tutti gli accordi e gli impegni presi. Non accetteremo in alcun modo che venga fermata la linea zinco lasciando attivo solo il sito della discarica. Non lo permetteremo. Glencore aveva assunto l'impegno di tenere attiva la linea zinco sino alla transizione delle nuove iniziative. Ci batteremo in tutte le sedi e con le azioni opportune per difendere produzione e lavoratori».

L’incontro è stato ritenuto positivo: i lavoratori sanno che questa è una battaglia che solo Regione e Governo possono affrontare. Todde e Cani, prima di andare via, hanno riferito il contenuto dell’incontro ai numerosi operai che attendevano nel piazzale, ribadendo loro che non sarebbero stati lasciati soli ad affrontare questa lotta.

Il consigliere regionale Gianluigi Rubiu (FdI) era presente all’incontro: «Ritengo illogica la decisione della Glencore di abbandonare la produzione del polo zinco. La Glencore deve riprendere l’attività».

Oggi in Prefettura

Oggi è una giornata importante per i 1.200 operai della Portovesme srl: alle 9,30 i sindacati s’incontreranno per il coordinamento e in serata a Cagliari si svolgerà una riunione con il prefetto, ma ciò che si attende maggiormente è l’incontro che si terrà, sempre oggi, a Roma tra azienda e Ministero.

