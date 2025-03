A Muravera l’Anas salva la Sagra degli agrumi: «La galleria sarà riaperta» 

La voce che gira da giorni in paese è inquietante: nella galleria sulla Statale 125 Arexini ci sono infiltrazioni d’acqua: la fine dei lavori di ammodernamento del tunnel, prevista per la fine di aprile, quindi è destinata a slittare. E, dunque, il tunnel rischierebbe di restare chiuso per l’appuntamento più atteso dell’anno dagli abitanti di Muravera, la 51ª Sagra degli agrumi. «Solo chiacchiere», si affretta a rassicurare il sindaco Salvatore Piu, «io mi affido solo agli atti ufficiali. E, almeno per il momento, non è arrivata alcuna richiesta di proroga».

L’Anas

Ma, quando si parla di opere pubbliche, le preoccupazioni sono sempre legittime. A spazzare il campo da tutte le paure arriva direttamente la voce della società che si occupa delle infrastrutture stradali. «I lavori all'interno della galleria Arexini avviati il 13 gennaio 2025 sulla Statale 125 Var», scrive l’ufficio stampa dell’Anas, «procedono secondo il cronoprogramma e, salvo imprevisti, si prevede il completamento degli interventi per i quali era necessaria la chiusura totale e continuata della galleria entro il 23 aprile, potendo riaprire al traffico la galleria in tempi compatibili con le necessità manifestate dal sindaco del Comune d Muravera». La strada verrà, dunque, riaperta almeno il giorno prima degli appuntamenti iniziali della Sagra, i concerti di Reverendo Jones (il 24 aprile) e dei Nomadi (il 25 aprile). Potrebbero restare lavorazioni residue da fare che, scrive l’Anas, «potranno essere concluse successivamente all’evento, mediante interventi notturni».

Il paese

Alla fine, una buona notizia per il paese. Perché la chiusura della galleria ha comportato lo spostamento del traffico, compreso quello pesante, all’interno del paese. E, se all’inizio, molti operatori commerciali avevano esultato («Passa più gente e quindi aumentano gli affari», era il ritornello), adesso l’entusiasmo è passato. «Ci aspettavamo», svela Massimo Cuccu della gastronomia “Sosta e gusta”, «maggior movimento. Invece, con il passaggio di mezzi pesanti, la strada è diventata più pericolosa e i clienti hanno qualche preoccupazione in più nel parcheggiare. Al tirar le somme, non è cambiato niente». Commento fotocopia il commento di Ilaria Madeddu della tabaccheria Sa Babbajola. «Forse stiamo vendendo qualche pacchetto di sigarette in più. Ma, alla fine, sono più i disagi rispetto ai benefici. E, visto che abbiamo un’altra attività a Costa Rei, spero che non dovremo fare i conti con questo problema anche in estate».

La viabilità

Non è certo un periodo particolarmente felice per gli spostamenti nel Sarrabus. «Io», racconta Roberto Anedda del wine bar L’atelier del vino, «abitando a Villaputzu devo anche fare i conti con il ponte chiuso. Se il fiume si ingrossa e, quindi, non si può usare il guado, devo fare venti chilometri in più». Il fatto che la chiusura della galleria abbia portato più movimento in paese non lo fa esultare. «Anzi», spiega, «forse si vende anche un po’ meno. Però, devo ammetterlo, questo forse è anche dovuto al fatto che il mese di febbraio è quello in cui si fanno meno affari». Anche il Corallo («Albergo aperto nel ‘55», puntualizza con orgoglio Renato Cacciabue) non fa troppi affari in più rispetto al passato. «Però siamo rientrati», sostiene, «in una normalità che avevamo dimenticato». Una nuova normalità che, invece, piace molto ad Alessandro Carta del bar CentrAle. «Il movimento è talmente aumentato», spiega, «che sono alla ricerca di un banconiere in più». C’è solo un problema. «Occorre trovare un modo per facilitare il lavoro dei mezzi di soccorso». Le proteste dei muraveresi? «Dobbiamo scegliere se vogliamo un paese incasinato o un paese morto: io preferisco la prima opzione».

