A Motzo la “CorriNuoro” Oggi Karalis 10 al Poetto 

Già primo nella 10 km a Olbia la scorsa settimana, Gabriele Motzo si prende anche la “CorriNuoro”, classica sarda di corsa su strada che ieri nel centro del capoluogo barbaricino ha visto al via quasi 120 atleti su un percorso di 11,2 km. Simone Tola (M35 dell’Amatori Olbia) è stato l’unico a limitare i danni, arrivando a 18” dal campione dell’Isolarun.

Tra le donne, successo molto più netto per la Promessa dell’Atletica Ogliastra, Adriana Guadalupe Dessì, che ha fatto praticamente corsa a sé, tanto che la rivale più vicina (Antea Pellegrino, F35) ha accusato oltre due minuti e mezzo di distacco.

Oggi doppia appuntamento podistico a Badesi e a Cagliari. Per la 10ª Karalis 10-Memorial Nicola Carboni (ritrovo a Marina Piccola alle 8) previste la gara sui 10 km (anche staffetta 4x2 km), camminata ludico motoria di 4 km e Karalis dog (2 km con cani al guinzaglio). Obiettivo, sensibilizzare l’opinione pubblica su dolore cronico e malattie oncologiche. Molti i big al via.

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Gabriele Motzo (Isolarun) 38’26”, 2. Simone Tola (M35, Am. Olbia), 3. Vincenzo Tanca (M50, Atl. San Teodoro), 4. Francesco Pinna (M45, Ampa Training), 5. Angelo Canu (M40, Pod. Sassari), 6. Sandro Lai (Runcard), 7. Pietro Grussu (M45, Atl. Buddusò), 8. Mirco Toma (M50, P. Alpi Apuane), 9. Damiani Schiavilla (M45, Assindustria), 10. Damiano Vacca (M50, Ampa Training).

Femminile : 1. Adriana Guadalupe Dessì (Pf, Atletica Ogliastra) 46’20”, 2. Antea Pellegrino (F35, Sportification), 3. Daniela Casandra (F45, Amatori Nuoro), 4. Marialisa Marongiu (F45, Atl. Orani), 5. Isabella Azzena (F45, Am. Nuoro).

RIPRODUZIONE RISERVATA