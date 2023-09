A Motegi Martin  il più veloce di tutti 

Con un passo indiavolato, degno delle qualifiche, Jorge Martin si è confermato a Motegi l'uomo-Sprint del mondiale MotoGP vincendo la terza gara breve di fila, la quinta della stagione. Scattato dalla pole (con il nuovo record della pista), il madrileno del team Pramac, satellite Ducati, è partito benissimo allo spegnersi del semaforo ed ha fatto gara a sé dalla prima all'ultima curva dei 12 giri. Solo la KTM di Brad Binder - secondo - è riuscito a restargli in scia, mentre Francesco Bagnaia ha dovuto a lungo lottare con un'altra KTM, quella dell'ex compagno di team Jack Miller, per strappare un sudatissimo terzo posto. Il distacco tra lui e Martin si è così ridotto ad appena 8 punti (dai 62 che erano dopo l'Austria) e oggi il numero 1 partirà sapendo di essere a rischio sorpasso. «Mi aspettavo di avere più grip, di essere più veloce. Invece ho faticato fin dal primo giro. Ho dovuto cercare di limitare i danni», ha commentato un Bagnaia piuttosto contrariato, «per la gara bisogna capire cosa è successo, so che qualcosa non ha funzionato, avessi avuto la possibilità di fare meglio e l'avessi sprecata sarebbe diverso», ha proseguito il leader del mondiale, «l’approccio è sempre quello di fare il meglio possibile, mentalmente non ho mai pensato di gestire. Anzi, forse qualche volta avrei dovuto farlo. Ma mancano 13 gare, il mondiale è ancora lungo».

