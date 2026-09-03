A Monza lo strano derby del tifo tra le Ferrari e Antonelli 

MONZA. La spensieratezza è la sua forza. Kimi Antonelli sorride, sorride sempre. Sorride con fare sognante quando immagina uno spicchio di tribuna dalla sua parte nel derby tricolore con la Ferrari («fa strano, per i tifosi non è facile»); sorride con una punta d'orgoglio quando abbraccia i ragazzi di PizzAut e assaggia la pizza che porta il suo nome («è deliziosa»); sorride sereno anche quando pensa alla penalità che lo farà partire dal fondo della griglia («punto alla Top5, senza pressione mi divertirò di più»); sorride di gusto, persino, quando i suoi stessi meccanici gli tirano una torta in faccia per festeggiare, in ritardo, il suo ventesimo compleanno. Ma Antonelli non sorride solo perché viaggia in prima classe, con tutti infilati nello specchietto retrovisore. Certo, la situazione attuale aiuta: un italiano davanti a tutti a Monza non si vedeva dai tempi di Ascari (1953). Sorride perché papà Marco lo “consiglia” e lo “guida”, perché gli passano davanti tutti i ricordi di Monza («qui mi hanno annunciato come pilota Mercedes, qui il primo podio in F4, qui ho vinto due corse, l'Ascari è la mia curva preferita»), sorride perché, sotto sotto, l'idea dell'ultima tappa a Imola potrebbe davvero trasformarsi in un finale degno di una sceneggiatura da film: il trionfo iridato a pochi chilometri da casa.

A Monza sente il profumo di una super rimonta con sorpassi a oltre 350 all'ora sugli infiniti rettilinei, ma è ben conscio di dover soffrire. I rivali vogliono massimizzare il suo svantaggio in griglia. «Non è il massimo prendere una penalità così importante nel gp di casa. Avrei preferito partire in pole. Ma guardiamo al campionato e questa è una delle piste migliori dove farlo, si può superare facilmente. È meglio cambiare tutto adesso per poi non avere problemi in futuro». La concorrenza è agguerrita: «La McLaren ha fatto un grandissimo step in avanti dopo l'Ungheria con il nuovo pacchetto, la Ferrari sarà molto forte con il nuovo motore. Ci aspettavamo la crescita degli altri team, sarà una gara tirata». Oggi alle 12.30 e alle 16 le prove libere.

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