A Monza invasione di tifosi: già 1500 

Sarà una migrazione straordinaria. Fino a ieri sera, per la partita di sabato a Monza fra i brianzoli di Palladino e il Cagliari, erano stati staccati oltre 1500 biglietti per il solo settore dei tifosi ospiti. Una sorta di record, almeno per quanto riguarda la presidenza Giulini: solo in occasione delle partite contro la Fiorentina al Franchi (stagione 2017-18) e quella con il Sassuolo nel 2019 si era registrato un esodo simile, ma mai su queste cifre. Una mobilitazione confermata, ieri pomeriggio su Radiolina nel corso di “A voi la linea” condotta e curata da Lele Casini, da Stefano Pili, dei Cagliari Fan Club: «Ci stiamo preparando, a Monza arriveranno tifosi da tutta la Sardegna e ovviamente anche dal resto d’Italia». L’unico ostacolo, i trasporti: i posti in aereo su Milano sono praticamente esauriti, sia all’andata che al ritorno.

Gli infortunati

Se il Monza vivrà una settimana tranquilla, dall’alto dei suoi 39 punti e con i soli Gagliardini e D’Ambrosio da recuperare, il Cagliari vorrebbe rivedere in piedi tutti gli “incerti”: se Luvumbo non sarà della partita, Gaetano potrebbe farcela, per lui da risolvere solo un affaticamento, mentre Sulemana si sta allenando con il resto del gruppo e lotterà per una maglia con Deiola.

