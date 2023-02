«A Montreal molte opportunità»  

«Sono nata in Canada da genitori sardi. In Sardegna torno almeno una volta all’anno da quando avevo 2 mesi. Mio padre è arrivato in Canada nel 1951, era tecnico nell’industria petrolchimica. È rientrato nell’Isola per un periodo, e lì ha conosciuto mia madre, che è arrivata qui dopo il matrimonio, a Bono, nel 1960. Insieme hanno deciso di vivere a Montreal. Rientravamo in Sardegna ogni estate per le vacanze e nel 1971 i miei genitori pensavano di tornare a stare nell’Isola definitivamente. Io ho vissuto Sassari per 4 anni all’inizio degli anni ‘70, lì ho fatto la quinta elementare e cominciato le medie, ma a un certo punto mio padre ha deciso che per dare un futuro migliore a me e alle mie due sorelle, sarebbe stato meglio ritornare in Canada. Siamo arrivati con la nave Michelangelo da New York, io ho compiuto 10 anni a bordo».

Maria Giovanna Filia oggi di anni ne ha 61, ha una casa ad Alghero, vive a Montreal nel Québec, ha preso una prima laurea alla Università McGill in un settore clinico-scientifico e poi un Master in Business Administration, è dirigente sanitario nel più grande Centro universitario di Montreal, dove lavorano 25mila persone. Inoltre è la referente della Consulta regionale per l’emigrazione dei sardi in Canada.

«Mio padre è stato lungimirante. Credo che se fossimo rimasti in Sardegna non avrei avuto le stesse opportunità che mi si sono presentate qui. Qui è molto più facile accedere a posti di lavoro che valorizzano le tue competenze e ottenere quello che meriti. Certo, io sono nata a Montreal, quindi forse è un po’ diverso, ma conosco molti sardi che sono qui da meno di 10 anni e possono già insegnare all’università o fare lavori interessanti nel loro ramo. Molti hanno fatto o stanno facendo il PhD e fanno ricerca, insegnano, sono diventati medici, ingegneri. Si lavora molto ma si ottengono grandi soddisfazioni professionali.

Dalla Sardegna si continua a emigrare? Credo sia una conseguenza della condizione del mercato del lavoro e del poco sviluppo. Non si investe adeguatamente nelle imprese che possono aiutare a far crescere l’Isola, non si creano opportunità per il futuro dei giovani e delle loro famiglie. Non si fa nulla per sbloccare la burocrazia che domina in ogni settore e ostacola ogni iniziativa. È c’è anche molta apatia e rassegnazione, che derivano dalla perdita di motivazione delle persone che vorrebbero impegnarsi e hanno davanti un quadro così desolante. Ti fanno studiare fuori e poi rientri e trovi il vuoto totale. Vogliono che i sardi all’estero rientrino in Sardegna, ma per fare cosa?». (cr. co.)

