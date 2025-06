A Montreal Leclerc va contro il muro 

Il GP del Canada, decima prova del mondiale di F1, è cominciato col miglior tempo di Max Verstappen nella prima sessione delle libere. Dietro il pilota Red Bull, che ha fermato il cronometro sull'1'13"193 - qui ha vinto le ultime tre edizioni - si sono piazzate le Williams di Alexander Albon (+0.039 millesimi) e Carlos Sainz (+0.082). Quarto tempo per la Mercedes di George Russell (+0.342), seguita dalla Ferrari di Lewis Hamilton (+0.427). Attardate le McLaren: settimo Lando Norris, 14° Oscar Piastri, dietro a Kimi Antonelli. Molti i testacoda, da Colapinto a Russell e Hamilton, nonostante l'impiego degli pneumatici con la mescola più morbida.

Leclerc, che botta

Le conseguenze più pesanti di un asfalto ancora non gommato e molto polveroso le ha pagate Charles Leclerc. Ad appena 15 minuti dall'inizio, ha perso il controllo della sua Ferrari tra le curve 3 e 4 ed è uscito di pista, danneggiando abbastanza seriamente la macchina contro i muretti. Il pilota via radio ha ammesso l'errore e si è scusato con il team, quindi é uscito illeso dall'abitacolo. Al momento dell'urto il monegasco aveva il miglior tempo, ma non ha potuto migliorarsi ed ha chiuso decimo.

A Montreal potremmo assistere all'ennesimo duello tra Piastri, leader del mondiale, e Norris, attardato di 10 punti. La Ferrari deve dimenticare la pessima prova dello scorso anno, quando non portò al traguardo nessuna delle due vetture. Torna a Montreal con la voglia di confermare quanto di buono mostrato in Spagna, con il terzo posto di Leclerc, che - almeno fino all'uscita di pista - era partito bene.

RIPRODUZIONE RISERVATA