A Montmelò le Ferrari  sperano nelle novità 

Montmelò. SA otto anni dal primo successo in Formula 1, Max Verstappen vuole ancora festeggiare sul circuito del Montmelò, dove domenica si corre il Gran Premio di Spagna. L'olandese della red Bull cerca la quarta vittoria in Catalogna, dove i suoi rivali più pericolosi sembrano essere più le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il madrileno, che ieri ha dato spettacolo con la monoposto Rossa lungo le ramblas di Barcellona, vuole essere positivo. «A Montreal per noi è stata dura», ha ammesso, «è stato un weekend anomalo anche per gli errori e i problemi sia con le gomme sia, nell'assetto, ma qui siamo su un circuito che conosciamo bene e speriamo di poter azzeccare tutto ed essere competitivi».

«Speriamo che quello che portiamo qui sia un aumento di carico che ci aiuti ad essere più veloci. Uno step aerodinamico, ma si tratta di piccole cose, non ci sono più le bacchette magiche in Formula 1. Però ogni piccolo aiuto può essere utile, ora che anche la Mercedes si è unita alla battaglia per le prime posizioni». Il ferrarista si aspetta «una griglia di partenza molto compatta, con i primi all'interno di uno e due decimi quindi non si può sbagliare nulla. Una volta si diceva “se hai una buona macchina a Barcellona vuol dire che ce l'hai su altre piste” come Silverstone o Spa».

Il programma

Oggi : ore 13.30 e 17 prove libe- re. Domani : ore 12.30 prove libere; ore 16 qualifiche. Domenica : ore 15 Gp di Spagna.

