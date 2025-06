A Montessu la festa per i ragazzi 

Montessu in Festa Junior, lavori in corso per una giornata riservata ai piccoli fotografi e ai bravi giocatori.

Il Consorzio sistema culturale Sardegna, gestore del Parco archeologico di Montessu a Villaperuccio, ha organizzato un appuntamento per il 28 giugno dedicato a bambini e ragazzi. Avranno l'opportunità di esplorare Montessu, con una visita guidata durante la quale potranno “catturare”, attraverso la fotografia, le immagini più suggestive che verranno poi premiate. Verranno inoltre attivati dei laboratori didattici, al fine di favorire anche la socializzazione. La premiazione verrà fatta dall'associazione Lughenè che porterà anche la magia dei giochi di legno. Durante la giornata si potranno assaporare anche alcuni prodotti tipici della zona. Una giornata perfetta all'insegna di arte, natura, archeologia e divertimento. Per informazioni si può chiamare al numero 0781. 1888258, oppure si può scrivere su Whatsapp al 340. 74 33521 o via e-mail a parcomontessu@gmail.com. (m. g. p.)

