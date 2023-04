a Monte urpinu si comincia Sole è campione dei terza 

Prende il via oggi l'Open Tc Cagliari to Superchallenger 175, il torneo di tennis che consegnerà al vincitore una wild card per le qualificazioni dell'Atp 175 che si disputerà da domenica sugli stessi campi. Sedici i tennisti in gara. Le quattro teste di serie, che entreranno in gara nei quarti di finale, sono Nicola Porcu, Alberto Sanna, Alexander Fragasso e Luigi Corrias.

Itf, sardi protagonisti

Il titolo femminile nell'Itf di Santa Margherita di Pula va alla francese Sara Cakarevic. Qualificata, ha battuto 6-2, 6-4 l'ucraina Katarina Zavatska, numero 7 del seeding. Questa settimana, si parte con il quarto Itf Combined. Nel tabellone principale ci sarà Lorenzo Carboni, al primo torneo non juniores che gioca in Italia, che esordirà contro un qualificato. E ci sono anche tennisti sardi che inseguono la qualificazione. Marco Dessì ha battuto 6-0, 4-6, 10-3 Pietro Pampanin, e oggi sfiderà per un posto nel main draw Rocco Piatti, figlio di coach Riccardo. Avanti anche Alexander Fragasso, che la spunta 6-3, 0-6, 12-10 su Patric Prinoth e ora se la vedrà con lo svizzero Timofey Stepanov. Sconfitte per Leonardo Mazzucchelli (6-1, 6-2 da Leonardo Catani), Paolo Emilio Cossu Floris (6-2, 6-0 da Lorenzo Ferri), Matteo Mura (7-6, 6-0 da Piatti) e Alberto Sanna (6-0, 6-3 da Carlo Alberto Fossati).

Elmas, nuovi campioni

Pietro Sole è il nuovo campione sardo di Terza categoria. Sui campi del Tennis Elmas, il portacolori del Quattro Mori Tennis Team ha battuto 6-4, 3-6, 7-6(4) Mauro Spanu (Tc Cagliari). Il titolo femminile è andato a Angelica Porcedda (Sporting Ct Quartu), che ha regolato 6-3, 6-2 Anna Barlini (Tc Cagliari). Nel doppio maschile, la coppia dell'Easy Tennis Michele Usai/Federico Perra centra la vittoria con il 7-5, 7-5 sui padroni di casa Filippo Clemente e Giovanni Maria Lasio. Nel femminile, Anna e Valeria Barlini (Tc Cagliari) battono Angelica Porcedda e Cristina Pili (Sporting Ct Quartu) 1-6, 6-3, 10-8