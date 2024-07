A Monte Urpinu l’Italia parte  con due successi 

Doppio 3-0 per l'Italia nella prima giornata degli Europei di padel al Tennis Club Cagliari. Successo facile sia per le ragazze contro la Finlandia sia per gli uomini contro l'Ungheria, per partire al meglio nella manifestazione che andrà avanti sino a sabato. Oggi si prosegue con la seconda giornata: alle 9 la femminile contro l'Ungheria, alle 16 la maschile contro la Svizzera.

La prima giornata del tabellone femminile apre il torneo e nel Gruppo C non sbagliano le azzurre. Lorena Vano e Carlotta Casali superano 6-1 6-2 Andersson-Vainio, poi Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti non hanno problemi a liquidare 6-1 6-0 Annika Sillanpää-Lizana, nel terzo Emily Stellato e Giulia Sussarello chiudono il conto per il successo: 6-2 6-3 contro Ella Sillanpää-Saarteinen. Di pomeriggio fa ancora meglio la Nazionale maschile, anch'essa guidata da Marcela Ferrari e di scena nel Gruppo B, concedendo pochissimo. Il primo incontro vede Giulio Graziotti e Aris Patiniotis passare in poco più di 40' 6-0 6-0 su Biro-Szakács, poi Riccardo Sinicropi e Facundo Domínguez vanno vicini a emularli col 6-1 6-0 contro Schmidt-Bohn e Weidinger; completano Simone Cremona e Marco Cassetta: 6-0 6-2 su Tóth-Urvölgyi.

RIPRODUZIONE RISERVATA