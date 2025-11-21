A Monte Urpinu la rimonta vale la finale scudetto 

Vincere per proseguire il sogno. È la mission del Tc Cagliari, che oggi, dalle 9, sfida il Ct Palermo nella semifinale di ritorno dei playoff-scudetto di tennis femminile a squadre. Le ragazze di capitan Vassallo Arguello devono ribaltare il 3-1 subito domenica sui campi delle vicecampionesse d'Italia uscenti. Sfida non semplice per le rossoblu, che per strappare il pass per la finale in programma a Torino dovranno vincere 4-0 o, in caso di 3-1, conquistare anche il punto nell'eventuale doppio di spareggio. Qualsiasi altro risultato manderà in finale le siciliane, che potrebbero ritrovarsi protagoniste di un déjà-vu, visto che, nell'altra semifinale è favorita la scudettata At Verona che, dopo la vittoria per 3-1 in trasferta, ospiterà domenica il Tc Rungg.

Doppie emozioni

E in questo fine settimana, le emozioni sul rosso di Monte Urpinu raddoppiano, visto che domenica, sempre alle 9, la squadra capitanata da Carla Lucero ospiterà il Ct Ceriano nei playout di A2 femminile. Si gioca una gara secca: chi vince festeggia la salvezza, chi perde parteciperà da domenica 30 a un tabellone a quattro squadre (tre retrocederanno e solo la vincitrice si salverà). In caso di pareggio per 2-2, si disputerà il doppio di spareggio.

Alghero per salvarsi

In A2 maschile, stessa situazione per il Tc Alghero, che domenica sarà impegnato in Brianza, contro il Tc Villasanta. Anche in questo caso, chi vince si confermerà nella categoria anche per il 2026, mentre la perdente inizierà domenica prossima un tabellone a otto formazioni, con in palio due salvezze contro ben sei retrocessioni. Doppio di spareggio in caso di equilibrio confermato anche nel maschile.

Invernale, quinto atto

Domani sarà tempo di Campionato Invernale, giunto alla quinta giornata. Nella Prima serie maschile giocano Tc70 Oristano-Torres, Poggio Sport Village-Tc Terranova e Tc Alghero-Tc Cagliari A e, nella femminile, Quattro Mori-Torres e Tc Alghero-Tc Cagliari (nell'anticipo, il Tc Terranova vince 3-0 in casa del Cus Cagliari).



