A Monte Urpinu c’è il grande padel  

Tutto pronto al Tennis Club Cagliari, dove dalle 10 di oggi e per tutta la prossima settimana sarà di scena il Fip Platinum Sardegna, torneo che segna il ritorno del grande padel mondiale nel capoluogo a due anni dall'ultima volta. Ingresso gratuito a Monte Urpinu per tutto l'evento, che comincia con le qualificazioni: sono 32 le partite programma fino a stasera. Oggi tocca anche agli atleti sardi: fra le donne Silvia Loviselli e Angelica Porcedda, che aprono il programma sul campo 3 contro Aitana García Román e Catarina Santos Domingos, mentre sul campo 4 di mattina ci saranno Silvia Abis e Stefania Carmelita contro Natividad López Díaz e Natalia Sanz García. Sempre parlando di italiani, sul campo centrale nel pomeriggio gioca una coppia di rilievo come Lorenzo Di Giovanni e il pluricampione nazionale Simone Cremona, contro gli spagnoli Miguel Ángel Solbes e Ignacio Piotto Albornoz, mentre Daniele Cattaneo (assieme al francese Dylan Guichard) sfiderà Jaime Menéndez e Borja Yribarren e la coppia Giulio Graziotti-Riccardo Sinicropi se la vedrà con Simon Vasquez e Daniel Windahl.

Il torneo

Oggi il sorteggio del tabellone principale, al quale parteciperanno (sia nel maschile sia nel femminile) 28 coppie di cui 24 già definite e le restanti provenienti dalle qualificazioni. Il Main Draw avrà inizio martedì, il meglio nel prossimo weekend con quarti venerdì, semifinali sabato e finali domenica. Il Fip Platinum Sardegna è uno dei due principali tornei del 2023 per il circuito della Fip, la Federazione Internazionale Padel, e ha un montepremi di 120.000 euro. Fra i big che si sono iscritti, molto attesi, Federico Chingotto (numero 9 al mondo) e Mike Yanguas (numero 22) sono le teste di serie numero 1 nel maschile, Virginia Riera e Tamara Icardo nel femminile.