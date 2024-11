A Monte Urpinu cade il Tc Moneta A Elmas Torres ko 

Al termine di una bella sfida, il Tc Cagliari A batte 2-1 il Tc Moneta e aggancia il Poggio Sport Village A (che riposava) in testa alla Prima Serie del Campionato Invernale di tennis. A Monte Urpinu si sfidavano le due squadre che avevano vinto le ultime edizioni della manifestazione e i padroni di casa campioni uscenti hanno avuto la meglio sui maddalenini, primi l'anno precedente, mettendo al sicuro il risultato con i singolari vinti da Nicola Porcu e Alberto Sanna. Gli ospiti si sono aggiudicati il doppio con Alessandro Califano e Luigi Corrias. Gruppone a quota 2 punti, perché con il Moneta ci sono anche il Tennis Elmas (che batte 2-1 la Torres Tennis A grazie al singolare di Dario Nicolini e al doppio Francesco Contu/Filippo Clemente, che rimontano il punto sassarese conquistato da Gianluca Sarais), gli stessi sassaresi e il Tc Alghero A, che sbanca per 3-0 i campi del Cus Cagliari A, unica squadra ancora a secco di punti in classifica, con i tre punti firmati da Cristiano Monte e Nicolò Serra in singolare e doppio.

Le donne

Nella Prima serie femminile (Gt Generale Rossi a riposo), si è giocata una sola partita, quella che ha visto il Tc Terranova festeggiare la prima vittoria stagionale: 2-1 a Olbia contro il Tc Cagliari B al termine di un match che, dopo l'1-1 nei singolari (alla cagliaritana Anna Barlini Pischedda ha risposto Irene Sanna), è stato deciso dal punto del doppio conquistato dalla stessa Sanna con Giulia Russu. Rimandata a sabato 16 novembre la sfida tra Quattro Mori Tennis Team A e Tc Cagliari A, mentre Torres-Sporting Ct Quartu A si disputerà domenica 24. (a.bu.)

