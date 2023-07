A Monte Spaccau torna il fuoco Fiamme anche a Is Cresieddas 

Dopo il rogo di mercoledì, ieri mattina il fuoco è ripartito nella località Monte Spaccau, nel territorio di Uta. All’indomani del vasto incendio che ha ridotto in cenere oltre dodici ettari di area boschiva e un’autobotte di Forestas, il Corpo forestale è nuovamente intervenuto nella zona per alcuni focolai. Le fiamme sono comparse nella folta zona boscosa ma le squadre antincendio della protezione civile, che tenevano l’area sotto controllo, sono intervenute rapidamente. A dare manforte anche l’elicottero della base di Marganai, che ha impedito al fuoco di diffondersi.

Nel primo pomeriggio si è poi sviluppato un altro incendio, nella località Is Cresieddas, anche qui l’immediato intervento dei mezzi antincendio è riuscito a tenerlo sotto controllo. Le operazioni di bonifica, rese più difficili dal forte vento di maestrale, sono andate avanti fino a sera.

Notevoli disagi per gli automobilisti: già mercoledì la Provinciale 2 era stata chiusa al traffico per diverse ore.

Il sindaco Giacomo Porcu, che ha seguito da vicino tutte le fasi delle operazioni, afferma: «Condanniamo gesti vili come questo, che non solo mettono a rischio il nostro patrimonio ambientale ma, come abbiamo visto in questi giorni, anche la vita di chi si spende per intervenire in queste emergenze. Ringrazio il Corpo forestale, Forestas, le associazioni di Protezione civile, i barracelli, la polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri, con il loro lavoro è stato evitato il peggio».

