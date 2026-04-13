A Monte Rosello un’arena per il cinema 

Una casa per il quartiere di Monte Rosello. È il progetto di Work in Poliss, inaugurato nell’agosto 2025, che prevede un ciclo quadriennale di iniziative, tra laboratori e cantieri destinati ai più giovani nella struttura da quasi un ettaro verde di via Baldedda con annesso edificio da 600 metri quadri.

Su questi primi otto mesi di attività si sono soffermati ieri, in V Commissione a Palazzo Ducale, i capofila dell’operazione, “Officine condivise”, insieme all’assessora ai Servizi sociali Lalla Careddu. Azioni iniziate con i vari laboratori, dal design urbano alla falegnameria alla carpenteria, e che, a breve, si tradurranno in un cantiere dove, in una delle cinque azioni previste dal progetto, 50 persone costruiranno un’arena per il cinema negli spazi del WiP.

«Domani - ha annunciato la project manager, Paola Salvadori - si terrà il tavolo di Rigenerazione e Sostenibilità in cui studieremo un modello futuro di gestione». Un modo per rendere duraturo l’impegno dei promotori ridando così ai cittadini, con continuità, gli spazi investiti negli anni da diverse programmazioni che non sempre hanno attecchito. Fino alla recente rinascita con interessamento di alcune imprese ai lavori nei termini di eventuali sponsorizzazioni.

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