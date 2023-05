Il sito di Mont’e Prama preda di erbacce e incuria, mentre un’impresa di Villafranca Sicula si aggiudica i nuovi scavi vincendo la gara con un ribasso del 25,35%. Dunque, dopo una gestazione dell’appalto durata più di sei mesi, arriverà un’impresa dalla Sicilia, per la “gioia” degli archeologi sardi. Intanto, uno dei Giganti è volato a New York, alla faccia degli esperti secondo i quali quel patrimonio così delicato non si dovrebbe muovere.

