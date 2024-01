A Monte Mixi l’Esperia (ore 17) non può fallire 

Match da non sbagliare per l’Esperia, che questo pomeriggio (ore 17) riceve a Monte Mixi L’Aquila nell’ottavo turno di ritorno della Serie B Interregionale. Reduci da un periodo difficile sotto il profilo dei risultati (un solo successo nelle ultime 6 gare), ma in ripresa per brillantezza e qualità di gioco, i granata vanno a caccia di punti per risalire le gerarchie della zona playoff. «Ci vorranno organizzazione e intensità», dice il play esperino Ludovico Sanna, «L’Aquila è una squadra fisica, con tre lunghi di stazza. In settimana abbiamo lavorato con attenzione su come battere la loro difesa».

Serie C Unica

Il quinto turno di ritorno della C Unica scatta oggi con le prime due sfide in programma al PalaSimula di Sassari: alle 17 la Torres riceve Calasetta, mentre alle 20 la Dinamo Academy torna in campo dopo due rinvii consecutivi: avversario il Cus Sassari. Il clou arriva domani: alle 18.30, a Sorso, Sennori deve battere l’Elmas per agganciare in vetta la Ferrini, ferma per il turno di riposo. Alla stessa ora, a Quartu, è in programma Antonianum-Olimpia Cagliari. Alle 18, infine, il Sant’Orsola va a Sestu per affrontare l’Astro.



