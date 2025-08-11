A Monserrato la festa di San Lorenzo segnata a lutto 

Alle 19 di questa sera, il simulacro di San Lorenzo farà ritorno alla chiesetta di San Valeriano, dov’è abitualmente custodito. Si chiuderà così una delle edizioni più particolari della festività dedicata al martire, venerato a Monserrato ancor più del patrono Ambrogio. Perché quella che volge al termine è una festa segnata dal lutto per la scomparsa di Roberta Pitzalis, con l’annullamento di tutti gli eventi civili e la riduzione delle celebrazioni religiose. A partire dalle processioni per le vie della città, orfane dei gruppi folk.

«Non sfiliamo per rispetto, siamo vicini alla famiglia di Roberta», spiega Antonello Mameli, presidente dell’Associazione Folkloristica Monserrato. «La nostra è una comunità unita, e il fatto che la ragazza non abbia potuto esserci è una grande tristezza». Ciò che è rimasto, è la devozione della città che si è aggrappata al santo nel momento difficile. «Vado alla festa da 52 anni, quest’anno non abbiamo sfilato per il dispiacere, ma siamo profondamente devoti a San Lorenzo. Mio figlio, come mio padre, si chiama Renzo», racconta Fabio Fois, presidente dei cavalieri dell’associazione Le Fruste del Campidano.

«Quest’anno la partecipazione è stata più spirituale che folkloristica, chi è venuto lo ha fatto davvero per fede», aggiunge Marco Badas, che partecipa tutti gli anni alla festa, anche indossando l’abito tradizionale. Più di una preghiera, durante le messe di questi giorni, è stata dedicata a Roberta Pitzalis, al bambino di 11 anni ricoverato al Gemelli e a tutti gli altri ricoverati per l’intossicazione che ha sconvolto la comunità.

