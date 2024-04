A Monastir la festa può scattare oggi 

Oggi in Eccellenza e Promozione la giornata di campionato potrebbe rivelarsi decisiva su vari fronti. In Eccellenza siamo alla quartultima giornata, si gioca alle 16 ormai solo per playoff e salvezza: da otto giorni l’Ilva ha già l’aritmetica della promozione in D. In Promozione, girone A, il Monastir può festeggiare il passaggio in Eccellenza.

Nel massimo torneo regionale sono previsti due scontri diretti, uno in testa e l’altro in coda: Ossese-Tempio, separate da un punto, è terza contro seconda; Calangianus-Carbonia è quintultima contro quartultima (+5 il vantaggio dei padroni di casa, per non disputare i playout serve il +7). La capolista va a Ghilarza, fuori dalla zona playoff in qaunto sesta a -3 dalla Ferrini che riceve il Taloro, mentre il Villasimius quarto ospita l’Iglesias in casa. Completano la giornata San Teodoro-Bosa (decisiva per gli ospiti, terzultimi) e Barisardo-Li Punti. Riposa la Tharros, risucchiata nella lotta salvezza.

In Promozione, nel girone A al Monastir serve un punto a Serramanna con la Gialeto (terzultima) per l’immediato ritorno in Eccellenza. Più complicata la corsa al terzo posto, ultimo utile per i playoff ormai blindati dal Castiadas, con cinque squadre in 4 punti. Il Terralba, terzo a 44, riceve il Tortolì, quinto a 41; il Cus Cagliari, quarto a 43, ospita l’Arbus; Guspini e Pirri, a 40, attendono Arborea e Selargius. Chiudono Atletico Cagliari-Verde Isola, Idolo-Gonnos e Villamassargia-Lanusei.

Nel Girone B la Nuorese va a Bonorva per rispondere alla vittoria dell’Alghero (ora primo), l’Usinese appaiata ai verdazzurri va a Santa Giusta. Trasferta a Sennori per la Macomerese, quarta a -7. Le altre: Lanteri-Fonni, Luogosanto-Tuttavista, Ovodda-Stintino e Porto Torres-Abbasanta.

