A Monastir il restyling del Comunale 

Il neopromosso Monastir è al lavoro per iniziare a adeguare lo stadio Comunale alla Serie D. A breve infatti partiranno i lavori nella struttura richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti che permetteranno al club di avere l’impianto a norma per iniziare regolarmente il campionato tra le mura amiche. «Ci stiamo strutturando in vista della nuova stagione», dice l’allenatore Marcello Angheleddu, «sappiamo di avere un leggero ritardo rispetto a tutte le altre, ma è inevitabile: abbiamo finito il 15 giugno e ci siamo subito mossi per sistemare le strutture e completare le procedure per la nuova stagione, in primis l’iscrizione». La società guidata dal presidente Marco Carboni ha instaurato un dialogo proficuo con la nuova amministrazione comunale, con in prima fila la sindaca Paola Ugas eletta a inizio giugno. Nel dettaglio verrà realizzata un’area dedicata alla tifoseria ospite e sono previste delle modifiche agli ingressi allo stadio. C’è fiducia nel riuscire a portare a termine i lavori prima dell'inizio del campionato e giocare subito davanti ai propri tifosi: «Abbiamo fatto un grande sforzo e adesso ci stiamo sistemando per fare le cose al meglio, con nuove prospettive: se prima tutti aspettavano il Monastir come una delle squadre da battere adesso affrontiamo il campionato per consolidare la categoria appena conquistata per la prima volta», conclude un euforico Angheleddu.

Mercato

In questi giorni il club biancoblù è anche impegnato sul fronte mercato con il direttore sportivo Matteo Zanda per l’allestimento di una rosa competitiva per la categoria, composta dal giusto mix tra uomini di esperienza e giovani. Sono attesi diversi annunci fra conferme e volti nuovi in vista del raduno che sarà venerdì 1 agosto. Sono già certi gli addii del difensore Arzu, dei centrocampisti Feola e Corda e degli attaccanti Santoro, Sarritzu e Sanna. Inoltre i campidanesi dovranno definire un parco di fuoriquota: sarà obbligatorio schierare titolari almeno un calciatore classe 2005, un 2006 e un 2007. Il debutto stagionale della squadra di Marcello Angheleddu è atteso con la Coppa Italia, presumibilmente in occasione del turno preliminare del 24 agosto. Non si conosce ancora l’avversario che verrà stabilito una volta definito il quadro delle partecipanti al torneo e degli eventuali ripescaggi. I biancoblù potrebbero scendere in campo contro una delle altre compagini sarde di D. L’esordio in campionato è invece previsto il 7 settembre.

