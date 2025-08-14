VaiOnline
Mercato.
15 agosto 2025 alle 00:45

A Monastir anche Saba e Piseddu Soñora al Budoni 

Prosegue senza sosta il mercato estivo delle società sarde impegnate nei massimi campionati dilettantistici. Il Monastir, fresco di ripescaggio in Serie D, aggiunge qualità e prospettiva alla rosa affidata a mister Angheleddu. La dirigenza ha infatti definito l’ingaggio di Alessio Saba, attaccante classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, dove ha fatto registrare anche alcune convocazioni con la formazione Primavera. Con lui, arriva anche il giovane esterno basso Alessandro Piseddu (2006), proveniente dalla Costa Orientale Sarda, profilo duttile e di prospettiva, pronto ad alzare il livello qualitativo del reparto arretrato.

Si muove con decisione anche il Budoni. In difesa arriva un innesto di esperienza e carisma come l’uruguaiano Nicolás Madero Soñora, reduce da due stagioni solide tra Ilvamaddalena e Monastir. Difensore centrale di grande affidabilità, vanta esperienze internazionali con le maglie del Chiasso (32 presenze e 2 reti nella Serie B svizzera) e Palencia (Spagna, terza serie). Insieme a lui, vestirà la maglia biancazzurra anche il giovane Riccardo Arangino (2005), reduce da un biennio al Monastir e con un passato nel Lanusei.

In Eccellenza, l’Iglesias blinda tra i pali Vincenzo Riccio (classe 1999). La Nuorese rinforza il reparto difensivo con l’innesto di Alessio Floris (2003), ex Vittorio Falmec e Conegliano.

In Promozione, il Tonara di Andrea Pia conferma il difensore Michele Mameli (1998) e ufficializza l’arrivo del giovane Anas Lafmine (2003), profilo interessante per qualità tecniche e margini di crescita.

Continuità e valorizzazione del vivaio per la Tharros 1905, che annuncia le conferme di Federico Ledda e Marco Gianoli. I due giovani si sono messi in luce con l’Under 18, conquistando nella scorsa stagione l’esordio in prima squadra e una maglia da titolari.

Colpo a centrocampo per il Bonorva: Lucas Matassa (2001), centrocampista argentino sbarcato in Italia nel 2023. Dopo l’esordio in Eccellenza Basilicata con il Moliterno, ha vestito i colori dell’Ostuni in Puglia, chiudendo l’ultima stagione con ottime prestazioni in Promozione all’Atletico Bono.

Infine, in casa Villacidrese, arriva un’altra conferma importante: resta in rosa Giacomo Lussu (2002), difensore di fascia cresciuto nel vivaio biancoceleste, pronto a giocarsi ancora le sue carte con la maglia del cuore.

