A Monaco sperano i rivali della Red Bull 

Montecarlo. Potrebbe già puntare al sesto successo di questa stagione, ma Max Verstappen - leader del mondiale di F1 - arriva a Monaco, teatro dell'ottava gara, tallonato da avversari in grande forma, a cominciare da Lando Norris, fenomenale con la sua McLaren. Ma sul sempre affascinante circuito cittadino monegasco punta ad un ruolo da protagonista anche la Ferrari. «Qui il pilota può fare la differenza», dice Charles Leclerc della gara nel giardino di casa sua. «Ovviamente c'è anche il rischio che si prende nel giro di qualifica che paga abbastanza. Fare la pole ci avvicinerebbe all'obiettivo del fine settimana. Questi due fattori mi piacciono, spero che la nostra macchina ci permetta di stare lì. Poi dovrò metterci del mio. Questa gara è sempre speciale per me. Lo è per tutti, ma per me anche di più essendoci nato e cresciuto L'obiettivo è la vittoria».

Obiettivo che Carlos Sainz riduce ad una possibilità: «Sui circuiti cittadini l'opportunità può arrivare in qualsiasi momento. Qui la qualifica è importante e sappiamo che non è il nostro forte», ammette lo spagnolo. Secondo Verstappen «questa è una pista diversa da Imola, penso che per la Red Bull non sarà la migliore perché fatichiamo su avvallamenti e cordoli. Nelle ultime annate la Ferrari è stata sempre molto forte qui e la McLaren ha fatto dei passi enormi». Innegabili i progressi degli avversari: «Dopo Miami e Imola è stato chiaro che si erano avvicinati. Dovremo essere al cento per cento».

Il programma prevede tre sessioni di prove libere oggi (13.30 e 17) e domani (12.30), prima delle qualifiche delle 16. Domenica la gara alle 15.

