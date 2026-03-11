VaiOnline
Il report.
12 marzo 2026 alle 00:35

A Molentargius oltre 7.000 coppie di fenicotteri 

Fenicotteri, gabbiani e molti altri uccelli acquatici. Sono 140 le specie osservate nell’ultimo anno, di cui 60 nidificanti, nel Parco naturale di Molentargius-Saline, che si conferma zona umida di rilievo internazionale per l’avifauna. È quanto emerso dal monitoraggio annuale degli ornitologi condotto nel periodo da settembre 2024 ad agosto 2025.

Le 140 specie osservate appartengono a 17 ordini e a 45 famiglie. Tra i dati di maggior interesse spicca quello relativo alla popolazione dei fenicotteri che, seppure in leggero calo, è da considerarsi di grande rilievo nell’area del Mediterraneo. Tra le 20 specie di uccelli acquatici coloniali censite a Molentargius, il Fenicottero si conferma di gran lunga la più numerosa con oltre 7000 coppie (75% del totale). Seguono il Gabbiano roseo, il Gabbiano corso e l’Airone guardabuoi. Tra le novità la possibile ricomparsa del Mignattaio, una specie che aveva nidificato a Molentargius tra il 1985 e il 1992 e che, alla luce delle osservazioni recenti, potrebbe essere tornata a riprodursi nel compendio. Tra gli uccelli acquatici non coloniali nidificanti sono state rilevate 16 specie. I dati risultano complessivamente in linea con il 2024, ma si registra un generale incremento degli anatidi, soprattutto del Moriglione, specie classificata come vulnerabile a livello nazionale ed europeo.

«I risultati dell’attività di monitoraggio», afferma Stefano Secci, presidente del Parco, «confermano il valore naturalistico e il rilievo internazionale dell’area umida di Molentargius. Un risultato reso possibile anche grazie al lavoro fondamentale svolto dagli ornitologi che, con attività costanti di ricerca e monitoraggio, forniscono dati fondamentali per comprendere l’evoluzione dell’ecosistema e orientare al meglio le scelte di tutela e gestione».

