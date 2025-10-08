VaiOnline
L’iniziativa.
09 ottobre 2025 alle 00:40

A Molentargius l’inclusione va su due ruote 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’inclusione su due ruote va in scena sabato con il “Bike Festival – Special Edition”, al parco di Molentargius: un’iniziativa che unisce giovani atleti con e senza disabilità in una sfida all’insegna dell’abilità, del coraggio e dello spirito di squadra.

L’appuntamento è nell’area 10, con ingresso da via Trieste, dalle 9.30 alle 18 ed è inserito e approvato nel calendario regionale della Federazione Ciclistica Italiana e vedrà la partecipazione di società ciclistiche provenienti da tutta la Sardegna.

Il momento più importante sarà una gara di gimcana, con un percorso a ostacoli che richiede prontezza, equilibrio e tecnica. Ma a renderla speciale è la formula: ogni squadra sarà composta da una coppia mista, formata da un atleta con disabilità (fisica o intellettiva) e uno senza disabilità. I due percorreranno lo stesso tracciato in successione, prima l’atleta con disabilità, poi il compagno, che concluderà con uno sprint finale di 50 metri. Il tempo complessivo determinerà il punteggio della squadra. Particolarmente emozionante sarà la partecipazione di ragazzi che utilizzeranno bici speciali come tandem, tricicli e handbike, a conferma della vocazione inclusiva della manifestazione. Si prosegue domenica alle 8,30 con una gara tipo short track, aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 3 anni in su. L’organizzazione è dell’associazione Seguimi Asd con il patrocinio del Comune. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 