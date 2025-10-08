A Molentargius l’inclusione va su due ruote 

L’inclusione su due ruote va in scena sabato con il “Bike Festival – Special Edition”, al parco di Molentargius: un’iniziativa che unisce giovani atleti con e senza disabilità in una sfida all’insegna dell’abilità, del coraggio e dello spirito di squadra.

L’appuntamento è nell’area 10, con ingresso da via Trieste, dalle 9.30 alle 18 ed è inserito e approvato nel calendario regionale della Federazione Ciclistica Italiana e vedrà la partecipazione di società ciclistiche provenienti da tutta la Sardegna.

Il momento più importante sarà una gara di gimcana, con un percorso a ostacoli che richiede prontezza, equilibrio e tecnica. Ma a renderla speciale è la formula: ogni squadra sarà composta da una coppia mista, formata da un atleta con disabilità (fisica o intellettiva) e uno senza disabilità. I due percorreranno lo stesso tracciato in successione, prima l’atleta con disabilità, poi il compagno, che concluderà con uno sprint finale di 50 metri. Il tempo complessivo determinerà il punteggio della squadra. Particolarmente emozionante sarà la partecipazione di ragazzi che utilizzeranno bici speciali come tandem, tricicli e handbike, a conferma della vocazione inclusiva della manifestazione. Si prosegue domenica alle 8,30 con una gara tipo short track, aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 3 anni in su. L’organizzazione è dell’associazione Seguimi Asd con il patrocinio del Comune. (g. da.)

