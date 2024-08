A Mogoro la lezione di Tavolara 

Inviata

Mogoro . Issa e Issa, Issu e Issa, Issu e Issu. Tutte le possibilità dell’amore, a scelta, nei portachiave a forma di bertula fatti dalle tessitrici di Mogoro, e grazie al cielo l’artigianato artistico della Sardegna perde le ultime croste di folklore e si fa pure manifesto delle coppie arcobaleno. Non che ci fosse bisogno di una prova definitiva, riguardo l’addio alle croste di cui sopra, ma la sperimentazione intrapresa ormai da anni dai nostri artigiani sta generando – con sorprendenti soluzioni di design, forme moderne con materiali antichi e fogge tradizionali riviste in chiave contemporanea - una qualità media dei manufatti piuttosto alta. La qual cosa finalmente rallegrerà pure lo spettro di Eugenio Tavolara, il maestro che 70 anni fa aveva sgrezzato l’artigianato isolano, ignaro del futuro accidentato che attendeva la sua creatura.

La speranza non muore

A Mogoro si certifica la riscossa delle botteghe, e con un certo ottimismo visto il recente annuncio dell’assessore Franco Cuccureddu sul rilancio del settore e di un ente com’era un tempo L’Isola, l’Istituto Sardo per l’Organizzazione del Lavoro Artigiano, prima che diventasse un pachiderma, commissariato e sepolto nel 2006 dalla Giunta Soru. Così, pur assediati dalle pavoncelle cinesi e da un esercito di hobbysti (sono 1500, avverte Confartigianato, le botteghe non regolari, mentre circa il 50% dei prodotti venduti come sardi non è di produzione regionale), gli artigiani sperimentano, creano, innovano tenendosi ben stretto il Dna di un’identità che ha forme di grande bellezza. Ceramiche, gioielli, arazzi e tappeti, vetro, mobili e oggetti in legno, manufatti di metallo, abiti e cuscini. Sono 103 gli artigiani che espongono alla Fiera dell’artigianato artistico di Mogoro, e questa grande vetrina – che s’intitola “La memoria del tempo”, allestimento a cura dell’architetto Carlo Atzeni, Università di Cagliari – dimostra che la tradizione è più che mai proiettata nel futuro.

Il futuro è qui

Lo si vede nei mobili di design, nelle cassapanche rinnovate, nelle seggiole rustico-chic create dai falegnami di Mogoro e di Olbia. Così i vasi di Terrapintada da Bitti; i Corpetti robusti e le Vele di Roberto Ziranu, fabbro di Orani maestro della fiamma; e i campanacci di Valeria Tola, ceramista di Macomer, il suono antico che è proprio della misura di ogni pezzo come sanno i pastori, e tuttavia la finezza di oggetti contemporanei da tenere in casa. E i gioielli. Dalle filigrane e i coralli dei maestri di Oristano, ai ciondoli e orecchini-amuleti degli Onnis di Sassari; fino ai collier d’argento, perle e conchiglia, creati da Andrea Cadoni a Cagliari.

Il prezzo della fatica

«Però, caro è caro...», commenta una ragazza con l’accento toscano che non stacca lo sguardo da un coloratissimo arazzo. Ieri mattina c’era già una piccola folla nei tre piani dell’esposizione. Turisti perlopiù, venuti via dalle spiagge battute dal maestrale o arrivati per una visita programmata; ma tanti sono anche i sardi. Alessia Podda viene da San Gavino e di mestiere fa la floral design. «Ci sono pezzi bellissimi. Cari? L’arte va pagata. La gente non sa quanta fatica c’è dietro: non si paga solo l’oggetto, ma anche la storia che l’ha generato».

Matriarcato 2.0

Come ti giri, comunque, al netto di maschere tipiche (queste di arredamento, però) finora appannaggio dei soli maschi e dei balentes di Seneghe, l’impronta dell’artigianato in Fiera è fortemente femminile. Abiti, cuscini, biancheria per la casa. Per non parlare delle donne del vicinato di Ariu Ceramiche, bottega a Cagliari, che hanno pose ancora più impertinenti e assertive. O delle ragazze col mucadore a vela inventate da Simona Mostallino ad Assemini; e Is Femmineddas di Siliqua, pettegoline di legno recuperato. Le signorine coi capelli corti e la cuffietta del costume di Desulo disegnate da Betta Ceramiche di Alghero; e le Sospese di Augusto Mola, terza generazione di ceramisti a Cagliari.

Le tessitrici resistenti

E poi gli arazzi e i tappeti. Come quelli della cooperativa Su Trobasciu di Mogoro, fondata nel 1978. «E da allora sempre presente alla Fiera: 46 edizioni su 63», fa i conti Wilda Scanu, presidente. «Eravamo quindici socie, siamo rimaste in sette, ma resistiamo nella speranza di trovare nuove allieve». Loro intanto hanno tenuto duro proponendo disegni nuovi, tessendo ancora gli otto modelli firmati da Eugenio Tavolara e inventando cose come i portachiavi delle coppie omo ed etero. «Come artigiani abbiamo bisogno che in nostro lavoro venga tutelato contro l’abusivismo e il falso. Se rinascesse L’Isola com’era quella di Tavolara? Sarebbe una benedizione».

