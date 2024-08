A Mogoro con Valentina Fin e il Cohors Trio 

Nuovo appuntamento questa sera a Mogoro per la settima edizione del festival Pedras et Sonus Jazz Festival, diretto dalla musicista Zoe Pia. Protagonista assoluto di oggi Valentina Fin, sia da sola, che con il Cohors Trio, un progetto della compositrice e cantante versatile veneta. Rielaborazione jazzistica di brani di estrazione classica, barocca e contemporanea e l’arte dell’improvvisazione sono il marchio di fabbrica dn una formazione tanto insolita quanto interessante.

Due le esibizioni in programma: alle 19.45 Valentina Fin si esibirà in solo con un micro-concerto nella splendida chiesa di San Bernardino a Mogoro, mentre alle 21.30 sarà in concerto con il Cohors Trio nel suggestivo palcoscenico naturale sotto il Nuraghe Cuccurada, insieme alla danzatrice Camilla Monga. La voce di Valentina Fin, da anni impegnata nella ricerca sulla musica contemporanea concentrandosi in particolare sull’improvvisazione estemporanea e i repertori barocchi, e collaborazioni con artisti stimati come il pianista Stefano Battaglia, Pietro Tonolo; la chitarra, unico strumento armonico del trio con Marcello Abate (tante le collaborazioni con artisti del calibro di Mauro Ottolini, Roberto Gatto, Furio di Castri) e il trombone di Federico Pierantoni, prestigiose le sue collaborazioni con le Big Band quali Umbria Jazz big Band e con tanti musicisti come Andy Sheppard e Fabrizio Bosso.

Terza giornata del festival che ha riscosso un grande successo con un ottimo riscontro di pubblico già nelle prime serate dal vivo al Nuraghe. «Il festival è una creatura che cerca di crescere e svilupparsi tra le pietre basaltiche della Marmilla e i suoni che la caratterizzano. Un festival che si innesta totalmente nel suo territorio, tra multidisciplinarietà, artigianato musicale e l’incontro tra le culture differenti, come il jazz insegna», spiega Zoe Pia, direttrice artistica del festival, nato sette anni fa.

