A Modena anche i Cagliari club  

Anche per il Modena l'amichevole di oggi è una prova generale in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia. I canarini dell'ex rossoblù Pierpaolo Bisoli scenderanno in campo due giorni prima del Cagliari, sabato prossimo (ore 21.15) a Napoli tenendo a battesimo la squadra di Antonio Conte. Oggi potranno testare il gruppo che la settimana dopo inizierà la Serie B, con prima giornata sabato 17 alle 20.30 a Bolzano col Südtirol. Per oggi oltre 2.000 i biglietti venduti, per quello che è l'esordio stagionale al “Braglia”. Ulteriore testimonianza del buon entusiasmo nei confronti della formazione emiliana, come testimoniato dagli oltre trecento tifosi che - nonostante il caldo - hanno assistito all'allenamento a porte aperte giovedì. E saranno alcune centinaia anche i tifosi rossoblù: diversi Cagliari club della Penisola si sono dati appuntamento oggi.

Ieri pomeriggio si è tenuta la rifinitura, il quarto allenamento del Modena dopo aver concluso il ritiro di Fanano (completato vincendo 3-0 in amichevole contro il Sangiuliano City, Serie D). Ha recuperato il terzino sinistro Fabio Ponsi, dopo l'operazione al gomito. Fra i nuovi acquisti c'è curiosità per vedere all'opera il difensore Mattia Caldara, nonché dell'ex Riyad Idrissi arrivato in prestito proprio dal Cagliari.

