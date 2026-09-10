A Misano duello Ducati-Aprilia? 

Sulla pista di Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, 14° dei 22 appuntamenti del motomondiale, nuova puntata della sfida tra il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati). Solo 19 punti separano i due spagnoli prima della gara sprint di domani (13 giri) e della gara principale di domenica (27 giri). Marc Marquez, 33 anni, campione del mondo in carica, arriva in Italia in ottima forma in sella alla sua Ducati ufficiale, dopo la netta vittoria di Aragon (Spagna) a fine agosto, davanti al connazionale Pedro Acosta (Ktm) e al rivale italiano Marco Bezzecchi.

Il riminese dell’Aprilia ha avuto una stagione altalenante, ma corre in casa dopo aver già vinto il Gran Premio d'Italia a fine maggio ed è a soli 5 punti da Marquez nella classifica provvisoria piloti. «Mentirei se dicessi che non mi piacerebbe vincere, ma so che sto ancora recuperando dal mio ultimo infortunio che mi sta rendendo le cose un po' più difficili», ha detto. Vincitore delle ultime due edizioni a Misano, Marc Marquez è sereno: «La chiave per queste ultime gare è cercare di essere il più veloce, così da avere più chance per il titolo. Non è una pista come Aragon, dove avevo un certo tipo di obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Dobbiamo capire quale sarà il potenziale delle Aprilia».

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