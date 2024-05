A Milano Viola, Pavoletti e Mancosu? 

La corsa verso la salvezza per il Cagliari prosegue a tappe forzate. I rossoblù da ieri mattina hanno iniziato a preparare la trasferta di sabato sera (ore 20.45) a San Siro contro il Milan. Anche contro i rossoneri Ranieri dovrà fare i conti con le assenze. Sicure quelle dei due squalificati Gaetano (espulso sul finire del primo tempo nella gara con i salentini) e Augello.

Qui infermeria

Attenzione, poi, alla situazione infortunati. Al momento, l'unico irrecuperabile sembra Jankto, che pure ieri è rimasto a riposo dopo il trauma alla caviglia che gli ha già fatto saltare le gare con Genoa e Lecce. Alla ripresa di ieri mattina, lavoro in personalizzato per Viola e Mancosu che sperano di poter tornare in gruppo in tempo per San Siro. Il numero 10, infortunatosi alla vigilia della trasferta col Genoa, cerca di accelerare i tempi, mentre Mancosu punta a tornare dopo un'assenza di oltre quattro mesi per un intervento al ginocchio. Solita settimana di “protezione” per Mina, mentre Ranieri può finalmente contare, dopo Petagna, anche su Pavoletti, che già contro il Lecce è ricomparso in panchina. Per il resto, defaticante per chi ha giocato domenica e seduta tecnica per gli altri. Oggi nuovo allenamento al mattino.

