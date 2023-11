A Milano il futuro ha una firma sarda 

C’è la firma della Sardegna nel progetto al centro del più grande piano di trasformazione urbanistica in Italia. Il cuore pulsante di un nuovo distretto urbano dove convergono servizi, socialità, cultura e intrattenimento e uno spazio, realizzato secondo i più moderni canoni della sostenibilità ambientale, dove un centro commerciale di ultima generazione sposa l’architettura più avveniristica e la fruibilità del pubblico. Questo e altro è Merlata Bloom Milano, il “Lifestyle Center” sviluppato dalla società Merlata Mall S.p.a. guidata dal presidente e amministratore delegato Sergio Zuncheddu, editore del Gruppo L’Unione Sarda, e inaugurato ieri mattina a Milano, nel quadrante nord ovest della città.

La “fioritura”

Una “cerniera” spaziale e funzionale tra il quartiere residenziale UpTown di Cascina Merlata e il distretto dell’innovazione Mind, la straordinaria sfida lombarda del post Expo 2015. Un «esempio virtuoso di integrazione pubblico-privato», come ricordato dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, e «modello di collaborazione positiva per l’intero Paese», come sottolineato nel messaggio inviato dal ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, che ha voluto anche ricordare l’importanza di un progetto nato nel 2020, in piena pandemia, e che «ha avuto il coraggio di guardare con fiducia al futuro».

Al taglio del nastro tanta Sardegna a partire proprio da Sergio Zuncheddu, che ha rimarcato anzitutto il valore sociale di un investimento nato per rispondere alle esigenze di un bacino di utenza di oltre 3 milioni e mezzo di persone e per riqualificare, come racconta il nome stesso del centro - “bloom” e dunque in inglese “fioritura”- un’intera area rimasta deserta dopo i fasti di Expo.

Zuncheddu ha ricordato le prime riunioni di progettazione svolte in smart working, nel periodo in cui l’Italia era travolta dall’emergenza Covid. «Giorni difficili – ha sottolineato Zuncheddu – ma in cui più forte che mai si è evidenziato il desiderio di rinascita, con l’obiettivo di dar vita a un progetto iconico sullo standard delle più prestigiose realizzazioni internazionali».

«Un pianeta fragile»

Parole d’ordine: ecosostenibilità e cantieri sicuri. «Siamo sotto la curva stabilita per i consumi dalla Commissione europea da qui al 2050 – ha precisato Zuncheddu – nella consapevolezza che viviamo in un pianeta fragile e che deve essere autosufficiente». A garantire l’efficienza energetica un edificio totalmente gas-free grazie al collegamento alla rete di teleriscaldamento A2A di Milano Ovest, la più efficiente del capoluogo lombardo, e ancora: pannelli solari termici installati in copertura, utilizzo di pozzi geotermici per le pompe di calore che raffrescheranno in estate l’edificio, oltre 5.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici in copertura e l’impiego di materiali, come il legno lamellare invece che l’acciaio, a basso impatto ambientale. E poi attenzione alle persone a partire, appunto, dal cantiere, «che non si è mai fermato nonostante l’incremento dei costi e le difficoltà dello scenario internazionale – le parole di Zuncheddu - e che, con il suo chilometro di lunghezza, ha rappresentato uno dei cantieri privati più grandi d’Europa andando ad occupare oltre 700 persone con grande attenzione agli standard di sicurezza per operai e maestranze impegnati».

Premio per l’architettura

L’architettura, firmata dallo studio internazionale CallisonRTKL, si contraddistingue per i rimandi tra gli ambienti privati aperti e le parti esterne pubbliche, e per il dominio della luce naturale. Ad arricchire il tutto anche un parco di 30 ettari, una piazza pubblica posizionata al centro e un percorso ciclopedonale che collega questo nuovo distretto urbano con Parco Sempione e con il centro di Milano.

Il progetto, a cura della società Merlata Mall S.p.a., co-finanziato da Ceetrus, ImmobiliarEuropea e Sal Service, si è anche aggiudicato la menzione d’onore nella categoria “Innovation e Design” dei prestigiosi Awards di The Plan, storica rivista italiana di architettura.

