A Miami Musetti rimonta Cinà, è come una vittoria 

Miami. Quasi come una vittoria. La corsa di Federico Cinà al Masters 1000 di Miami si ferma al secondo turno ma iI 17enne azzurro esce tra gli applausi. Alla sua prima partecipazione a un torneo Atp (grazie a una wild card) è eliminato dal bulgaro Grigor Dimitrov (n.15 al mondo e finalista in Florida lo scorso anno) con il risultato di 6-1 6-4 in un'ora e otto minuti di match, ma, superata l’emozione, nel secondo set Cinà gioca a lungo alla pari. Per lui resta un torneo indimenticabile, che gli lascerà in eredita l'ingresso in top 400, virtualmente n. 370 al mondo.

Vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti (testa di serie n. 15), entrato in tabellone nel secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista toscano batte in tre set il francese Quentin Halys, n. 57 al mondo, con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-5 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Prossimo avversario di Musetti sarà Felix Auger-Aliassime, numero 19 Atp.

Oggi tornano in campo gli altri quattro azzurri. Matteo Berrettini (33) affronta il francese Hugo Gaston (88), per gli altri sono tutti match in salita, quando non proibitivi: per Mattia Arnaldi c’è il ceco Tomas Machc (21 del mondo), per Luciano Darderi il polacco Hubert Hurkacz (22), campione in Florida nel 2021 e per Lorenzo Sonego (attuale 38 del mondo), il migliore dei padroni di casa, Taylor Fritz, numero 4 Atp e finalista degli ultimi Us Open.

Tra le donne è invece rimasta in corsa nei sedicesimi soltanto Jasmine Paolini che affronterà la tunisina Ons Jabeur.

