A Miami l’Italia fa sul serio 

Miami. Con (almeno) un rappresentante nei quarti e uno negli ottavi maschili del Miami Open, secondo Atp Masters 1000 stagionale, l’Italia del tennis può essere orgogliosa di sé. Anche perché ai due azzurri va aggiunta Martina Trevisan che si è arresa ieri ma soltanto negli ottavi.

Sinner

Con una prestazione spettacolare per potenza e precisione Jannik Sinner ha staccato per la terza volta consecutiva il pass per i quarti di Miami. Negli ottavi il 21enne di Sesto Pusteria, n.11 del ranking e 10 del seeding, ha regolato 6-2 6-4, in un'ora e 12 minuti di partita, il russo Andrey Rublev, n. 7 del ranking e 6 del seeding. Un match che lo ha lasciato soddisfatto: «Il mio livello è stato ottimo, mi sono sentito bene in campo ed è stata la partita in cui ho servito meglio. Ho cercato di giocare con la giusta tattica, bomba contro bomba non è mai facile. Stavolta ho cambiato un po’ e sono soddisfatto. Ho cercato di essere più aggressivo di lui».

Il risultato finale non rispecchia appieno l'incredibile differenza vista in campo. Sinner ha dominato in lungo e in largo con numeri incredibili: 86% di punti vinti con la prima di servizio, zero palle break concesse, 28 vincenti e, soprattutto, solo 8 errori. Rublev ha sofferto soprattutto nel primo set, chiuso con un doppio break di svantaggio e un parziale di cinque giochi persi da 1-0 in suo favore. Nel secondo set, invece, l'equilibrio si è spezzato al settimo gioco, quando Sinner è tornato a far male in risposta. Oggi nei quarti dovrà vedersela con il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 54 del ranking. L'altoatesino, finalista nel 2021 (battuto dal polacco Hurkacz), è nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Alcaraz, appena ritornato in vetta al ranking: potrebbe ritrovarlo in semifinale come a Indian Wells.

Sonego

Lorenzo Sonego è sceso in campo nella notte per disputare il proprio ottavo di finale (ne aveva già giocato uno nel 2021) contro il sorprendente argentino Francisco Cerundolo, numero 31 Atp, che aveva eliminato Felix Auger-Aliassim (6) in due set nella rivincita del match perso 14 giorni prima a Indian Wells. Il torinese ha infilato lunedì notte il terzo successo di prestigio in Florida, quello sullo statunitense Frances Tiafoe (n. 14), addirittura in due set: un match praticamente perfetto durato poco meno di un'ora e un quarto e chiuso sul punteggio di 6-3, 6-4. Grazie anche a quelli su Thiem ed Evans, il 27enne azzurro, attuale numero 59, è destinato a scalare la classifica guadagnando come minimo 12 posizioni. Contro Tiafoe, Sonego ha disputato una partita molto consistente, senza lasciarsi distrarre da un'interruzione per pioggia di oltre due ore sul 3-2 con break di vantaggio nel secondo set. E i numeri lo testimoniano: 8 ace (e nessun doppio fallo), il 76% di prime in campo con cui ha ottenuto uno stratosferico 91% di punti, ma anche l'82% dei punti vinti con la seconda di servizio. Ultimo dato: nessuna palla-break concessa.