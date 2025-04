A Miami la Ferrari vestirà di bianco 

Miami. Con la rituale conferenza stampa dei piloti, prevista per oggi alle 19.30 italiane, comincia in Florida il ricco weekend del Gran premio di Miami, sesta prova del mondiale di Formula 1. La Ferrari, dopo il primo podio, rabbiosamente conquistato da Charles Leclerc a Gedda, vuole continuare nell’inseguimento alle McLaren, ma anche al ritrovato (in realtà non si era mai perso) Max Verstappen su Red Bull e alle Mercedes che, soprattutto con George Russell, in attesa della definitiva maturazione di imi Antonelli, si sono rivelate spesso superiori.

Il bilancio

Sinora la stagione del Cavallino parla di un podio nelle gare lunghe (il terzo posto del monegasco in Arabia Saudita) e di una pole position e un successo (in Cina con Lewis Hamilton) in quelle Sprint, che sabato torneranno negli Stati Uniti. Decisamente poco, soprattutto pensando alla provando crisi che attraversa il britannico sette volte campione del mondo. Dopo gli aggiornamenti visti a Gedda si attende la nuova ala (che sarà possibile grazie ai nuovi regolamenti).

In bianco

Una modifica (temporanea) che non influirà sulle prestazioni riguarda invece la livrea delle Rosse che un anno fa a Miami si presentarono con un insolito azzurro. Stavolta invece la carrozzeria sarà prevalentemente bianca e la scelta della Ferrari non sarà l’unica perché la gara americana viene considerata dai team (e dai loro munifici sponsor) una vetrina particolarmente importante.

Il programma. Domani . Ore 18.30: prove libere 1. Ore 22.30: qualifiche Sprint.

Sabato . Ore 18: Sprint race. Ore 22: qualifiche.

Domenica . Ore 22: Gran premio di Miami

In tv : tutto in diretta su Sky Sport.

