«A mia madre malata un letto non adatto»  

Era atteso da giorni. Ma ieri quando i tecnici sono arrivati per la consegna del nuovo letto per una malata di Alzheimer, c’è stata l’amara sorpresa. «Ci volevano lasciare un letto basso, con la spalliera ballerina e poco stabile – denuncia Nicola Scala, figlio e tutore della paziente – un’assurdità anche solo pensare che una persona malata potesse restare tutto il giorno su un letto scomodo e di un vecchissimo modello, nemmeno si solleva». Immediata la reazione piccata del giovane che ha rimandato al mittente la consegna chiedendo chiarimenti alla ditta e alla Asl. «Non ho firmato per aver quel letto, lo abbiamo rifiutato – spiega –cerando di capire cosa fosse accaduto». Giri di telefonate fra ufficio protesi e la ditta. «Alla fine si sono rimpallati le responsabilità – va avanti Nicola Scala - una situazione incresciosa che andava risolto subito perché altrimenti mia madre sarebbe rimasta senza letto». Così dopo varie peripezie nella tarda mattinata di ieri, il pasticcio si è risolto. «Sono stato contattato direttamente dal responsabile della ditta che stava eseguendo solo le direttive dell’ufficio protesi della Asl – va avanti- nel primo pomeriggio hanno consegnato un letto adeguato per una paziente nelle condizioni di mia madre. È andata bene, ma è assurdo che si verifichino simili disservizi proprio con i più fragili». ( v.p. )

