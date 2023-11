A Metz Sonego comincia bene Musetti primo favorito a Sofia 

Un Lorenzo Musetti non certo nel suo periodo migliore è la testa di serie numero 1 al Sofia Open, torneo Atp 250 che comincia oggi nella capitale bulgara è che in passato (2020 e 2021) ha visto vincitore Jannik Sinner. Il carrarese entrerà in scena negli ottavi affrontando l’americano Draper (82 Atp) o il tedesco Marterer (97) ed è l’unico azzurro in tabellone (fuori nelle qualificazioni Giustino e Passaro).

Due sono invece gli italiani nel main draw nel Moselle Open (250), a Metz, in Francia. Lorenzo Sonego, campione uscente e testa di serie numero 6 (è 49 del mondo), ha esordito battendo in tre set l’americano Marcos Giron (59) per 2-6, 6-3, 7-6(3) in due ore e un quarto di gioco. Lo attende uno tra Shelbayh e Gaston. Oggi tocca a Fabio Fognini (147, che ha avuto una wild card) contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild (147).

