10 dicembre 2025 alle 00:22

A Melbourne almeno 11 azzurri 

Undici azzurri nel tabellone principale del primo slam dell'anno, in attesa delle qualificazioni. Pubblicata l’entry list dell’Australian Open che scatterà a Melbourne dal 18 gennaio: assieme al n.2 al mondo e due volte vincitore in Australia, Jannik Sinner, ci sono altri otto italiani nel singolare maschile. Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Le due azzurre sicure nel torneo femminile saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Al Melbourne Park saranno presenti 99 dei primi 100 giocatori e 98 delle prime 100 giocatrici al mondo.

