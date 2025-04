A Mei e Pala i titoli sui 10.000 in pista 

Ecco un appunto su ciò che il consiglio della Fidal Sardegna che sarà eletto il 3 maggio dovrà evitare in futuro. Domenica in Sardegna c’erano due importanti manifestazioni sovrapposte: il campionato sardo dei 10.000 in pista e la 1ª Mezza Maratona del Sulcis. Importanti significa che hanno un valore sportivo (come deve essere per un campionato sardo, che a Sassari tra l’altro comprendeva le prove sui 30 e 20 minuti per Allievi), ma anche che costano fatica e risorse organizzative, come nel caso di Santadi (allestire una corsa di 21 km non è uno scherzo). Sovrapposte vuol dire che si svolgono in contemporanea e pescano nello stesso bacino di utenza (non, per esempio come le indoor e i cross).

A questo si aggiunge che domenica erano in calendario non una ma due corse di Vivicittà, che sarà pure targata Uisp e non Fidal, ma è pur sempre una manifestazione podistica di tradizione e valore tali da meritare rispetto, oltre alla considerazione che gli atleti sardi amano correre, non sono “tifosi” dell’uno o dell’altro ente. Un po’ di bilaterale buonsenso non guasta mai.

Venendo ai risultati, a Sassari, i titoli sui 10.000 sono stati vinti da Francesco Mei (Academy Olbia, in 32’37”42) e Veronica Pala (Ichnos Sassari in 39’17”26). Sui 30’, l’Allievo Elia Paskale Pala (Atl. E. Sanna Elmas) ha percorso 8078 metri e l’Allieva Maria Mei (Academy) ha stablito il nuovo limite sardo dei 20’ con 5320 metri.

