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“Autunno in Barbagia”
02 ottobre 2026 alle 00:15

A Meana e Sorgono tradizioni da scoprire 

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Domani e dopo il cuore geografico dell'isola offre un doppio appuntamento che vale il viaggio: Meana Sardo e Sorgono aprono in contemporanea i loro centri storici per “Autunno in Barbagia”. Due palcoscenici a cielo aperto a pochi chilometri l’uno dall’altro, pronti a mettere in scena il meglio della tradizione e dei prodotti locali, musica, balli, la bellezza dei costumi, mostre, visite alle aree archeologiche e bontà enogastronomiche tutte da scoprire.

A Meana, in Barbagia di Belvì, “Domos Antigas” inizia domani alle 9.30 con un’immersione nei saperi antichi della comunità. Nella due giorni si potrà assistere alla preparazione del formaggio e della ricotta, del “pani pintau” e del tipico “pani ‘e saba”. Non mancherà la mostra dell'antico abito meanese col suggestivo rito della vestizione e l'apprezzata rievocazione del trasporto del corredo della sposa. Da non perdere le visite guidate al percorso museale e al nuraghe Nolza, alle cantine e alle tante mostre nelle antiche dimore, tra canti e musica.

Sorgono, centro del Mandrolisai, sempre da domani alle 9, proporrà un ricco programma costruito attorno alla tradizione al vino e alla vendemmia. Il programma di “Sa Innenna” prevede espositori e artigiani, cantine, mostre e numerose dimostrazioni di antichi mestieri. Tante le occasioni per conoscere il territorio attraverso le visite ai siti archeologici, tra cui il complesso di Biru’e Concas. Spazio alla cultura popolare con cori, balli, la sfilata in abito tradizionale e della maschera rituale de “Is Arestes e S'urtzu”. Nella due giorni, masterclass di vini a cura del Consorziodel Mandrolisai. Domenica pigiatura in piazza e il palio delle botti.

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